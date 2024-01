EasyJet se dit confiant pour le premier semestre malgré l'instabilité au Moyen-Orient

EasyJet se dit confiant pour le premier semestre malgré l'instabilité au Moyen-Orient













LONDRES, 24 janvier (Reuters) - La compagnie aérienne britannique EasyJet a déclaré mercredi s'attendre à des pertes moins importantes lors du premier semestre de l'année, malgré un impact direct d'environ 40 millions de livres (46,8 millions d'euros) provenant du conflit au Moyen-Orient. La compagnie aérienne cotée à Londres a annoncé une perte avant impôts de 126 millions de livres au premier trimestre, contre une perte de 133 millions de livres il y a un an. Les compagnies aériennes européennes ont bénéficié d'une forte demande en 2023, les voyageurs reprenant l'avion après la pandémie, mais ont fait face à des craintes liées aux prix élevés du kérosène, à l'instabilité géopolitique au Moyen-Orient et à l'incertitude macroéconomique. "Nous constatons une dynamique de réservation positive pour l'été 2024, les voyages restant une priorité pour les consommateurs", a déclaré le directeur général Johan Lundgren dans un communiqué. La compagnie a ajouté qu'elle avait pu atténuer l'impact de la guerre en Israël grâce à l'augmentation des capacités dans les zones où la demande était en hausse. De nombreuses compagnies aériennes ont réorganisé leurs trajectoires de vol après l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre afin de garantir la capacité et les réservations de vols. Seize livraisons d'avions devraient également se dérouler comme prévu, a indiqué la compagnie. (Reportage Joanna Plucinska à Londres et de Yadarisa Shabong à Bangalore ; version française Nathan Vifflin, édité par Blandine Hénault)