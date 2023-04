EasyJet optimiste sur sa prévision de bénéfice à la faveur de fortes réservations

EasyJet optimiste sur sa prévision de bénéfice à la faveur de fortes réservations













Crédit photo © Reuters

par Joanna Plucinska (Reuters) - La compagnie aérienne britannique EasyJet prévoit de dépasser les prévisions du marché sur son bénéfice annuel, a-t-elle déclaré mardi, à la faveur de fortes réservations pour cet été et pour Pâques, malgré les grèves en France. Les compagnies aériennes européennes ont fait état de réservations estivales solides malgré une inflation élevée et des perspectives économiques incertaines. "Nous prévoyons la poursuite d'une forte dynamique de réservation jusqu'à l'été, les clients privilégiant les voyages", a déclaré Johan Lundgren, le directeur général du groupe. Le marché anticipe un bénéfice annuel à environ 260 millions de livres (environ 294,58 millions d'euros), a déclaré EasyJet. La capacité de transport de passagers d'EasyJet a augmenté de 40% au cours des trois premiers mois de 2023, a déclaré easyJet, avec 99,8% des vols de Pâques opérés malgré les grèves des contrôleurs aériens français. Cette résilience face aux grèves devrait se poursuivre, a déclaré Johan Lundgren lors d'une conférence de presse, ajoutant que ces grèves ont toutefois conduit EasyJet à annuler environ 1.000 vols. L'activité vacances devrait quant à elle croître de 60% cette année, soutenue par des réservations à l'avance importantes pour les destinations balnéaires traditionnelles, a déclaré Johan Lundgren. Le groupe prévoit une perte globale au premier semestre comprise entre 405 et 425 millions de livres, contre une perte globale de 545 millions il y a un an. A la Bourse de Londres, l'action était en hausse de 1,95% en fin de matinée. (Reportage de Yadarisa Shabong à Bangalore et Joanna Plucinska à Londres, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)