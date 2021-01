EasyJet obtient un nouveau prêt de 1,87 Mds$ pour faire face à la pandémie

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - EasyJet a annoncé lundi avoir obtenu un prêt sur cinq ans de 1,87 milliard de dollars (1,53 milliard d'euros) partiellement garanti par l'Etat britannique afin de renflouer des finances malmenées par les effets de la pandémie de coronavirus.

Le groupe britannique, touché de plein de fouet par la crise sanitaire comme la plupart des compagnies aériennes, espérait une reprise du trafic aérien au printemps mais la découverte d'une nouvelle variante du coronavirus en Grande-Bretagne et le nouveau confinement qui en a suivi a douché ces espoirs.

EasyJet a souligné que la nouvelle facilité de crédit allait améliorer le profil de maturité de sa dette et qu'elle prévoyait de rembourser et d'annuler la totalité de la facilité de crédit renouvelable de 500 millions de dollars et des prêts à terme d'environ 400 millions de livres (443 millions d'euros) au premier trimestre.

Pour faire face à la pandémie, le groupe a déjà supprimé 4.500 emplois, demandé aux actionnaires de remettre au pot et céder des dizaines d'avions. Dans son communiqué de lundi, easyJet n'a pas exclu de prendre de nouvelles mesures.

"EasyJet continuera d'examiner sa position de liquidité sur une base régulière et continuera d'évaluer d'autres opportunités de financement, en cas de besoin", écrit la compagnie aérienne.

Le nouveau prêt de 1,87 milliard de dollars a été souscrit par un syndicat de banques et soutenu par des garanties provenant du programme UK Export Finance, qui comporte notamment des restrictions en matière de versement du dividende.

A la Bourse de Londres, le titre easyJet reculait de 0,78% à 770,8 pence vers 9H55 GMT après avoir avoir en hausse.

(Sarah Young; version française Claude Chendjou, édité par Blandine Hénault)