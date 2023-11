EasyJet : Bons résultats pour 2023, perspectives incertaines avec Israël

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - La compagnie aérienne britannique easyJet a annoncé mardi un bénéfice pour 2023 conforme aux attentes des analystes, après une année marquée par une forte demande de voyages et des réservations à l'avance, mais a prévenu que l'instabilité géopolitique allait peser sur le trimestre en cours. Le bénéfice avant intérêts et impôts pour l'exercice financier s'est établi à 476 millions de livres (548,80 millions d'euros), contre un consensus des analystes de 473 millions. EasyJet a dit observer des réservations solides pour l'été 2024, ce qui, conjugué à une offre contrainte en Europe, permet de fournir une perspective positive pour l'ensemble de l'année. Toutefois, l'arrêt temporaire des vols vers Israël et la Jordanie signifie que la perte sur le premier trimestre fiscal ne devrait pas s'améliorer sur un an par rapport à 2023. (Reportage Joanna Plucinska ; version française Gaëlle Sheehan, édité par Blandine Hénault)