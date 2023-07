EasyJet affiche un solide bénéfice trimestriel avec la forte demande estivale

LONDRES (Reuters) - La compagnie aérienne britannique easyJet a publié jeudi un solide bénéfice avant impôts, de 203 millions de livres (234 millions d'euros), au titre de son troisième trimestre fiscal, grâce notamment à une forte demande estivale. Le revenu par siège a augmenté de 22% sur un an, a indiqué le groupe. L'industrie européenne du transport aérien devrait enregistrer des bénéfices importants ce trimestre, la demande de voyages continuant de porter les réservations à des niveaux similaires à ceux de 2019, avant la pandémie de COVID-19. EasyJet a également déclaré s'attendre à un bénéfice avant impôts record pour son quatrième trimestre, allant de juillet à fin septembre, les coûts par siège s'étant stabilisés avec l'accalmie des prix du pétrole. Le directeur général Johan Lundgren a toutefois mis en garde contre l'impact potentiel de la disponibilité limitée de l'espace aérien et des grèves du contrôle du trafic en Europe. "Nous sommes absolument déterminés à atténuer l'impact de l'environnement externe difficile sur nos clients et à leur permettre de prendre des vacances bien méritées", a-t-il déclaré dans un communiqué. (Reportage Joanna Plucinska et Paul Sandle, version française Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)