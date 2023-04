E. Macron pour un "pacte de la vie au travail" avec les partenaires sociaux d'ici fin 2023

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Emmanuel Macron a indiqué mardi au début d'une réunion avec les organisations patronales à l'Elysée qu'il donnait aux partenaires sociaux jusqu'à la fin de cette année pour bâtir un "pacte de la vie au travail". "L'objectif est que l'agenda complet des négociations soit défini dans les prochaines semaines, les prochains mois, de manière solide et qu'on vous laisse le temps de la négociation, jusqu'à la fin de cette année, pour pouvoir bâtir ce pacte", a dit le chef de l'Etat, qui s'exprimait au lendemain de son allocution télévisée dans laquelle il a mis le cap sur les 100 jours prochains de son quinquennat, avec une priorité donnée au travail. "Si vous êtes prêts, organisations syndicales et patronales, à aller plus vite, nous sommes à votre disposition mais je ne veux pas donner le sentiment de brusquer", a-t-il ajouté. Les syndicats ont refusé de venir à l'Elysée mardi pour protester contre la réforme des retraites récemment promulguée. Emmanuel Macron a répété que sa porte restait "ouverte" et émis le souhait qu'un dialogue puisse s'enclencher avec eux après le 1er mai, jour de la fête du Travail. Parmi les sujets sur la table pour le "pacte" figurent les rémunérations, les carrières, l'usure professionnelle, les conditions de travail et le Compte épargne temps universel. Le chef de l'Etat a en outre dit vouloir accélérer "d'ici l'été" les travaux visant à réformer les lycées d'enseignement professionnel et France Travail, qui succédera à Pôle emploi l'an prochain. (Reportage Elizabeth Pineau, édité par Blandine Hénault)