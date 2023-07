E. Macron dit que Paris va livrer de nouveaux missiles à Kyiv

VILNIUS, 11 juillet (Reuters) - La France va livrer à l'Ukraine "de nouveaux missiles permettant des frappes dans la profondeur", a déclaré mardi le président français, Emmanuel Macron, tout en refusant de donner la moindre précision sur l'ampleur des livraisons. "Compte tenu de la situation et de la contre-offensive qui est menée par l'Ukraine j'ai pris la décision d'accroître les livraisons d'armes et d'équipements", a-t-il dit à Vilnius, où il participe à un sommet de l'Otan. (Rédigé par Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)