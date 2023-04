E. Macron dit pouvoir compter sur la Chine pour ramener la Russie "à la raison" sur l'Ukraine

PEKIN, 6 avril (Reuters) - Le président Emmanuel Macron, en visite d'Etat en Chine, a estimé jeudi pouvoir compter sur Pékin pour lancer des négociations avec la Russie sur son invasion de l'Ukraine, qui a porté un coup à la "stabilité". "L'agression russe en Ukraine a porté un coup à cette stabilité. Je sais compter sur vous pour ramener la Russie à la raison et tout le monde à la table des négociations", a-t-il déclaré lors d'un discours d'ouverture avant son entretien en tête-à-tête avec le président chinois Xi Jinping. (Reportage Michel Rose, rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)