E. Borne dit être restée "au travail" et ne pas avoir prêté attention aux rumeurs sur Matignon

Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a déclaré mercredi n'avoir pas prêté attention aux rumeurs la prédisant démissionnaire de Matignon, ni à celles selon lesquelles des tensions avec le président Emmanuel Macron avaient retardé le remaniement gouvernemental, notant qu'un tel processus prenait "du temps". Au cours d'un entretien accordé à BFM TV, Elisabeth Borne a éludé les questions sur ses relations avec le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, évoqué comme son possible successeur à la tête du gouvernement avant qu'Emmanuel Macron ne la confirme à son poste, le 17 juillet, une décision justifiée par le chef de l'Etat par une volonté de "continuité et efficacité". Elle a dit avoir continué de travailler, se contentant de déclarer par la suite, à une question sur sa volonté de rester à Matignon, être "très honorée" de pouvoir porter les nombreux chantiers dans le pays. S'agissant de Gérald Darmanin ou encore du ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, lui aussi conservé à son poste, la Première ministre a noté une "mobilisation" et "le travail collectif". "C'est ce qui est important au gouvernement", a-t-elle dit, ajoutant par ailleurs que tous les membres du gouvernement étaient "sur la même ligne" face à la fronde des policiers. Reconnaissant l'importance et les efforts des policiers, notamment face aux récentes émeutes, Elisabeth Borne a rappelé la nécessité d'indépendance de la justice pour que celle-ci puisse faire son travail "sereinement", s'abstenant de commenter les propos controversés du chef de la police nationale. La locataire de Matignon a expliqué les "ajustements" au sein du gouvernement par la nécessité d'avoir des "résultats rapides", de choisir des profils capables d'aller à la rencontre des parlementaires dans un contexte de débats "très durs" et de "répondre aux attentes" des Français, par exemple pour l'Education nationale. Elisabeth Borne a elle aussi promis qu'il y aurait à la rentrée scolaire "un professeur devant chaque élève", mettant en exergue les efforts financiers mis en oeuvre par le gouvernement pour recruter des enseignants. En dépit des économies demandées aux ministères et de la fin programmée l'an prochain des boucliers tarifaires pour l'énergie, elle a rejeté l'idée d'un "budget d'austérité" et évoqué les investissements pour l'éducation, la sécurité ou encore la transition écologique. (Rédigé par Jean Terzian)