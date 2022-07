Dussopt veut prolonger la réforme de l'Assurance chômage et "aller plus loin"

PARIS, 27 juillet (Reuters) - Le ministre du Travail, Olivier Dussopt, compte prolonger les règles actuelles de l'assurance chômage qui arrivent à terme à l'automne et veut "aller plus loin" en les modulant en fonction de la situation du marché du travail.

"Il y a une urgence: que la réforme de l'assurance chômage, décidée en 2019 et mise en oeuvre en 2021 du fait du COVID, voie ses règles prolongées. Elles arrivent à échéance le 1er novembre 2022. Nous voulons les prolonger", explique Olivier Dussopt dans un entretien publié mardi dans Le Parisien.

Au-delà de la prolongation de cette réforme emblématique du premier quinquennat d'Emmanuel Macron, Olivier Dussopt juge "nécessaire d'aller plus loin" et propose de mettre en place un cadre évolutif qui s'adaptera à la situation sur le marché du travail.

"Nos règles d'indemnisation doivent tenir compte de la situation du marché de l'emploi, comme le fait, par exemple, le Canada. Quand ça va bien, on durcit les règles et quand ça va mal, on les assouplit", explique le ministre en précisant que des discussions avec les partenaires sociaux sont prévues à ce sujet "dès la rentrée", notamment pour aborder les questions de "la durée d'indemnisation et (de) son caractère dégressif".

Concernant l'évaluation de la situation sur le marché du travail, Olivier Dussopt propose soit de définir des critères, comme par exemple un nombre de trimestres consécutifs avec une amélioration de l'emploi, soit de nommer un comité chargé de donner un avis. "Les modalités ne sont pas arrêtées", souligne-t-il.

Concernant la réforme des retraites, le ministre a confirmé le calendrier déjà avancé par Emmanuel Macron, avec "l'été 2023 comme horizon pour l'entrée en vigueur des premiers effets de la réforme" et un lancement de la concertation "après la réunion du Conseil national de la refondation, en septembre".

(Rédigé par Myriam Rivet, édité par Kate Entringer)