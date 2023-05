Dupond-Moretti annonce 7,5 MdsE supplémentaires pour la justice

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - Le gouvernement français va investir plus de 7,5 milliards d'euros supplémentaires dans la justice et lancer des embauches massives dans le secteur, a déclaré mercredi sur RTL le ministre de la Justice, Eric Dupond-Moretti, qui doit présenter ses deux projets de loi pour la justice en conseil des ministres. "Nous arriverons en 2027 à une augmentation du budget de plus de 60% (...) c'est absolument historique", a commenté le garde des Sceaux. Les réformes vont notamment permettre des "embauches massives" de 1.500 magistrats, de 1.500 greffiers, de contractuels "CDIsés" et d'agents pénitentiaires, a détaillé Eric Dupond-Moretti. Le ministre a par ailleurs déclaré qu'il réfléchissait à un projet de loi "anticasseurs", dans le cadre des heurts qui ont émaillé les récentes manifestations contre la réforme des retraites, et qu'il allait rencontrer vendredi le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, à ce sujet. (Rédigé par Kate Entringer, édité par Jean-Stéphane Brosse)