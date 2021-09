Du vert en vue en Europe, soulagement sur Evergrande avant la Fed

par Blandine Henault

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en nette hausse mercredi à l'ouverture, après l'annonce par le géant chinois de la promotion immobilière Evergrande du paiement du coupon d'une obligation et avant les décisions, très attendues, de la Réserve fédérale américaine.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,73% pour le CAC 40 parisien, de 0,86% pour le Dax à Francfort, de 0,72% pour le FTSE à Londres et de 0,92% pour l'EuroStoxx50.

Sujet récurrent d'inquiétudes depuis plusieurs semaines, Evergrande, lourdement endetté et dont un défaut de paiement pourrait menacer le système financier, a annoncé mercredi que sa principale filiale, Hengda Real Estate Group, paierait comme prévu à la date de jeudi les intérêts d'une obligation onshore à échéance 2025 et assortie d'un coupon de 5,8%.

L'annonce a offert un soulagement certain sur les marchés, les futures américains s'étant notamment retournés à la hausse, avant les décisions de politique monétaire de la Fed, attendues dans la soirée.

Les investisseurs veulent connaître les conclusions des discussions sur le "tapering", la réduction graduelle des achats d'obligations sur les marchés de l'institution, et sur le caractère temporaire de l'inflation.

A WALL STREET

Les futures sur les indices américains signalent pour l'heure une ouverture en hausse de 0,4% à 0,5% après la clôture dispersée de la veille.

L'indice Dow Jones a perdu mardi 0,15% à 33.919,84 points. Le S&P-500 a reculé de 0,08%, à 4.354,19 points. Le Nasdaq Composite a avancé de son côté 0,22% à 14.746,40 points.

Aux valeurs, Walt Disney a reculé de 4,2% et pesé à la fois sur le S&P-500 et le Dow Jones après que le directeur général du géant du divertissement a déclaré que la résurgence de l'épidémie de coronavirus, à cause du variant Delta, retardait certaines productions télévisuelles.

EN ASIE

Après un bref passage dans le vert à la suite des annonces d'Evergrande, la Bourse de Tokyo a fini en baisse de 0,67%, pour retomber à un plus de bas de deux semaines, la prudence l'emportant avant la fin de la réunion de politique monétaire de la Fed.

En Chine, les marchés ont rouvert après deux jours de clôture et évoluent en ordre dispersé, tiraillés entre le rattrapage du mouvement de repli des autres marchés en début de semaine et la hausse du secteur immobilier après l'annonce d'Evergrande.

Le CSI 300 recule de 0,68% tandis que l'indice composite de Shanghai avance de 0,37%. La Bourse de Hong Kong est quant à elle fermée pour une journée fériée.

CHANGES/TAUX

Le dollar australien, sensible au risque, monte tandis que le yen japonais recule après le soulagement apporté par l'annonce d'Evergrande même si les cambistes attendent encore de savoir si le groupe pourra effectuer le paiement, également attendu pour jeudi, des intérêts sur une obligation offshore en dollar.

Le billet vert est peu changé face à un panier de devises de référence, dont l'euro, qui évolue à 1,172.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans évolue peu, à 1,3328% et son équivalent allemand avance d'un point de base, à -0,312%.

PÉTROLE

Les cours du brut évoluent en nette hausse, soutenus par un recul nettement plus fort que prévu des stocks de brut la semaine dernière aux Etats-Unis selon des sources de marché citant les chiffres de l'American Petroleum Institute.

Le baril de Brent progresse de 1,4% à 75,4 dollars et celui du baril de brut léger américain (WTI) gagne 1,55% à 71,58 dollars.

AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU MERCREDI 22 SEPTEMBRE

(édité par Jean-Michel Bélot)