Du vert en vue en Europe pour débuter novembre

par Laetitia Volga

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse mardi à l'ouverture à la veille des décisions de la Réserve fédérale américaine.

Les premières indications disponible donnent une progression de 0,66% pour le CAC 40 parisien, de 0,68% pour le Dax à Francfort, de 0,66% pour le FTSE à Londres et de 0,77% pour l'EuroStoxx 50.

Le Federal Open Market Committee (FOMC) de la Fed ouvrira dans la journée les débats sur sa politique monétaire, qui devraient déboucher, selon les observateurs, sur une nouvelle hausse de taux de 75 points de base pour tenter de faire reculer l'inflation.

Les investisseurs attendent surtout d'obtenir de l'institution des indications sur la future trajectoire des taux, après avoir anticipé ces derniers jours une inflexion de sa politique monétaire.

"Le ressenti est que la Fed va peut-être modérer l'ampleur des prochaines hausses, mais son message sera certainement que le travail n'est pas encore terminé, que l'inflation reste bien ancrée", a déclaré Rodrigo Catril, stratège chez National Australia Bank.

La banque centrale australienne s'en est tenue à une hausse de taux de seulement 25 points de base, permettant à la Bourse de Sydney (+1,65%) de clôturer à son plus haut niveau depuis sept semaines.

Les opérateurs de marché suivront dans la matinée la publication de l'indice PMI manufacturier définitif pour le Royaume-Uni puis l'indice ISM manufacturier américain à 14h00 GMT.

A WALL STREET

Les grands indices de Wall Street ont cédé du terrain lundi avant la réunion de la Fed.

L'indice Dow Jones a cédé 0,39% à 32.732,95 points, le Standard & Poor's 500, plus large, a perdu 0,75% à 3.871,98 points et le Nasdaq Composite a reculé de 1,03% à 10.988,15.

Sur le mois d'octobre, ils ont pris 13,95%, 7,99% et 3,9% respectivement.

Pour le moment, les contrats à terme signalent un gain de 0,5% à 0,7% à l'ouverture.

EN ASIE

Le Nikkei à la Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 0,33% à la faveur de perspectives favorables présentées par certaines entreprises.

Japan Tobacco a bondi de 9,5% après avoir relevé sa prévision de bénéfice annuel et Panasonic a pris 7,33%, le géant japonais de l'électronique grand public ayant réalisé des performances trimestrielles supérieures aux attentes des analystes.

En baisse, Toyota a abandonné 1,94% après avoir publié une baisse plus lourde que prévu de son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre et abaissé sa prévision de production de véhicules cette année.

En Chine, les actions sont soutenues par des achats à bon compte. L'indice CSI 300 avance de 2,56%, après être tombé lundi au plus bas depuis trois ans et demi, et le SSE Composite de Shanghai gagne 1,75%.

Côté indicateurs, l'indice PMI Caixin-S&P Global du secteur est resté en contraction à 49,2 en octobre, les restrictions liées au COVID-19 ayant perturbé la production et freiné la demande, ce qui laisse présager une reprise économique plus faible au quatrième trimestre.

CHANGES/TAUX

Le dollar cède 0,49% face à un panier de devises internationales et l'euro en profite pour remonter à 0,9928 dollar.

Sur le marché obligataire, le rendement à dix ans américain s'affiche à 4,0294% contre 4,077% en clôture lundi.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse, le recul du dollar prenant le pas sur les craintes concernant la demande en Chine.

Le Brent 1,43% à 94,14 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) 1,33% à 87,68 dollars.

