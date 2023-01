Du vert en vue en Europe, nouveau pic de l'euro face au dollar

par Blandine Henault

PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient ouvrir en hausse lundi, dans la foulée de la clôture positive de vendredi et malgré les craintes sur la politique monétaire restrictive de la Banque centrale européenne (BCE) qui portent l'euro à un plus de haut de neuf mois face au dollar.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,31% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,49% pour le Dax à Francfort, de 0,17% pour le FTSE à Londres et de 0,44% pour l'EuroStoxx 50.

L'Europe et Wall Street ont fini en territoire positif en fin de semaine dernière, soutenues par l'optimisme entourant la réouverture de la Chine et le début de la saison de publications de résultats d'entreprises.

Cela a permis de réléguer au second plan les craintes d'une récession économique et d'un resserrement monétaire prolongé des banques centrales après plusieurs déclarations jugées restrictives de banquiers centraux.

Dimanche, Klaas Knot, membre du Conseil des gouverneurs de la BCE, a plaidé pour une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base en février et en mars et indiqué que la banque centrale continuerait à resserrer sa politique monétaire dans les mois qui viennent.

Selon une enquête de Reuters auprès des analystes, ces derniers tablent sur une hausse de 50 points de base pour la prochaine réunion du 2 février, pour porter le taux directeur à 2,5%, et anticipe un pic de taux à 3,25% dans le courant de l'année.

Conséquence, l'euro a touché un pic lundi à 1,0903 dollar, au plus haut depuis le 21 avril dernier, un mouvement favorisé en outre par les anticipations d'un resserrement monétaire moins agressif de la part de la Réserve fédérale américaine (Fed).

LES VALEURS A SUIVRE :

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse vendredi, le Dow Jones et le S&P 500 ayant profité de prises de bénéfice après trois séances consécutives de baisse et le Nasdaq ayant été soutenu par très bonne performance de Netflix et Alphabet, la maison-mère de Google, qui a annoncé la suppression de 12.000 postes dans le monde.

Le Dow Jones a gagné 1%, à 33.375,49 points, le S&P 500 a pris 1,89%, à 3.972,61 points et le Nasdaq Composite a grimpé de 2,66%, à 11.140,43 points.

Aux valeurs, Netflix a bondi de 8,46% après la publication, jeudi après la clôture, d'un nombre d'abonnés supérieur aux attentes au quatrième trimestre et l'annonce de la démission de son directeur général.

L'action Alphabet a de son côté pleinement profité (+5,34%) de l'annonce par le groupe de la suppression de 12.000 postes, qui intervient après d'autres décisions similaires de réduction des effectifs par de grands groupes technologiques.

Sur la semaine, le Dow et le S&P ont néanmoins terminé dans le rouge (-2,7% pour le Dow, -0,66% pour le S&P), les craintes de récession économique continuant de préoccuper les investisseurs.

EN ASIE

La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,33%, dans la foulée de la clôture positive vendredi de Wall Street et alors que de nombreuses places financières sont fermées en Asie pour les festivités du nouvel an lunaire.

Les marchés sont fermés en Chine, à Hong Kong, à Singapour, en Malaisie, en Corée du Sud et à Taïwan.

CHANGES/TAUX

L'euro gagne 0,33% à 1,0891 dollar, au plus haut depuis avril dernier, ce qui favorise un repli de 0,25% de l'indice dollar qui mesure l'évolution du billet vert face à un panier de devises de référence.

Les cambistes suivront à 17h45 GMT un discours de la présidente de la BCE, Christine Lagarde, à une conférence de Deutsche Börse à Francfort.

Sur le marché obligataire, le rendement des Treasuries à dix ans recule de 1,6 point de base, pour revenir à 3,4676%.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est calme en l'absence des investisseurs asiatiques. Le baril de Brent est stable, à 87,60 dollars, et celui du brut léger américain (WTI) est inchangé, à 81,64 dollars.

