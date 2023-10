Du vert en vue en Europe avec les futures US et avant l'inflation américaine

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en légère hausse vendredi, dans la foulée des futures de Wall Street qui montent après les résultats d'Amazon et avant la statistique très attendue d'inflation aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,24% pour le CAC 40, de 0,15% pour le Dax à Francfort, de 0,16% pour le FTSE à Londres et de 0,14% pour le Stoxx 600. L'Asie évolue dans le vert et les futures sur le Nasdaq indiquent un rebond de l'ordre de 0,8%, à la faveur des bons résultats publiés par Amazon après les déceptions autour de Meta et Alphabet. Le géant du commerce en ligne a dit jeudi soir s'attendre à un bond de son chiffre d'affaires et de son bénéfice au quatrième trimestre, avec une campagne réussie pour des journées spéciales de promotions, des livraisons plus rapides et une amélioration de l'horizon pour sa division d'informatique dématérialisée ("cloud"). Outre les publications de résultats qui se poursuivent, le principal rendez-vous du jour sera la publication à 12h30 GMT de l'indice d'inflation PCE aux Etats-Unis. Cette mesure d'inflation privilégiée par la Réserve fédérale (Fed) sera importante pour déterminer la trajectoire future des taux outre-Atlantique alors que l'économie américaine a été plus solide que prévu au troisième trimestre. La Fed rendra sa prochaine décision de politique monétaire le 1er novembre. La statistique d'inflation viendra clore une semaine intense marquée par une avalanche de résultats d'entreprises, un statu quo de la Banque centrale européenne (BCE) et d'importants indicateurs économiques. Pour l'heure, le Stoxx 600 est parvenu à se maintenir à peu près stable depuis le début de la semaine, tandis que le S&P 500 recule de 2%. LES VALEURS A SUIVRE : De nouvelles publications d'entreprises sont attendues à Paris avec Sanofi, Safran, Air France-KLM, Rémy Cointreau et Amundi entre autres. A WALL STREET Les contrats à terme signalent un rebond après la clôture négative jeudi, pour une deuxième séance consécutive, à la suite de la publication de résultats trimestriels contrastés et de données économiques qui ont montré la résilience de l'économie américaine, alimentant la crainte que Fed maintienne les taux d'intérêt élevés sur une période prolongée. L'indice Dow Jones a cédé 0,76% à 32.784,30 points. Le S&P-500, plus large, a perdu 1,18%, à 4.137,23 points. Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 1,76% à 12.595,61 points. EN ASIE La Bourse de Tokyo a terminé en hausse de 1,27% dans la foulée de Wall Street. En Chine, le CSI 300 des grandes capitalisations progresse de 1,64%, en passe de signer sa quatrième séance consécutive de hausse, après l'annonce d'une hausse des bénéfices des entreprises industrielles chinoises en septembre. TAUX/CHANGES Le marché obligataire et des devises est dans l'attente des données d'inflation aux Etats-Unis après la solide statistique du PIB américain, jeudi, qui a plaidé pour une politique monétaire restrictive prolongée de la Fed. Le dollar, qui est en passe d'enregistrer un gain hebdomadaire, est pratiquement inchangé face à un panier de devises de référence. Le rendement des Treasuries à dix ans gagne trois points de base, à 4,8749% et son équivalent allemand est stable, à 2,842%. PÉTROLE Les cours du brut sont portés par les craintes d'une propagation du conflit au Moyen-Orient après l'annonce de frappes de l'armée américaine contre deux installations utilisées par le corps des Gardiens de la révolution, force d'élite iranienne, et des groupes auxquels il apporte son soutien dans l'est de la Syrie. Le baril de WTI avance de 1,61% à 89,35 dollars et celui du brut léger américain (WTI) gagne 1,62% à 84,56 dollars. (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Jean-Stéphane Brosse)