Du vert en vue en Europe avec les espoirs sur la dette américaine

Du vert en vue en Europe avec les espoirs sur la dette américaine













Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes devraient à nouveau ouvrir en hausse vendredi à l'ouverture, alors que les marchés d'actions dans leur ensemble profitent de l'optimisme des investisseurs sur un accord prochain concernant le plafond de la dette aux Etats-Unis, des espoirs qui font aussi grimper les rendements obligataires et le dollar. D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,35% à l'ouverture. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,36% pour le Dax à Francfort, de 0,28% pour le FTSE à Londres et de 0,41% pour l'EuroStoxx 50. Les indices européens ont déjà progressé la veille, Wall Street a fini dans le vert et en Asie, le Nikkei a touché vendredi un pic de 33 ans. Le président américain, Joe Biden, et le patron républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, ont accepté de s'entretenir dès dimanche pour tenter de trouver un accord visant à relever le plafond d'emprunt du gouvernement, ce qui permettrait d'éloigner le spectre d'un défaut de paiement des Etats-Unis. "Un accord éliminerait un poids important sur l'économie", note Ray Attrill, responsable de la stratégie sur les devises à la National Australia Bank (NAB). "Cela enlève aussi un obstacle pour que la Fed continue à relever ses taux", pointe-t-il. Dans cette optique, le taux des Treasuries à dix ans évolue à un plus haut d'un mois et le dollar a touché un pic de deux mois face à un panier de devises de référence. LES VALEURS A SUIVRE : A WALL STREET La Bourse de New York a été soutenue jeudi par l'espoir d'un accord sur le plafond de la dette des Etats-Unis et la bonne performance de Walmart, qui a revu à la hausse ses perspectives annuelles. L'indice Dow Jones a gagné 0,34% à 33.535,91 points. Le S&P-500 a pris 0,94%, à 4.198,05 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,51% à 12.688,84 points. Aux valeurs, Walmart a progressé de 1,29% après avoir fait état de résultats meilleurs qu'attendu au premier trimestre et avoir relevé ses perspectives annuelles. EN ASIE La Bourse de Tokyo gagne 0,69% pour évoluer à son plus haut depuis août 1990, la place japonaise profitant d'une série de facteurs positifs allant de résultats d'entreprises solides à l'optimisme sur un accord concernant le plafond de la dette américaine. L'indice Nikkei a grimpé jusqu'à 30.924,57 points juste après l'ouverture, après avoir franchi le seuil des 30.000 points pour la première fois en 20 mois mercredi. Il est en passe de signer sa septième séance consécutive dans le vert. Les Bourses de Chine continentale sont pour leur part dans le rouge, avec un repli de 0,23% pour le CSI 300, tandis que la Bourse de Hong Kong perd 1,21%, pénalisée par le repli du géant de la tech Alibaba (-4,5%), qui a fait état d'une hausse moins importante que prévu de son chiffre d'affaires trimestriel. CHANGES/TAUX Le dollar se stabilise face à un panier de devises de référence après avoir touché la veille un plus haut de deux mois. L'"indice dollar" est en passe de signer une deuxième progression hebdomadaire d'affilée. L'euro est au plus bas depuis fin mars face au billet vert, à 1,0761. Sur le marché obligataire, le rendement des emprunts d'Etat américain à deux ans, qui monte généralement avec les anticipations de hausse des taux d'intérêt, évolue à 4,2467% alors qu'il évoluait sous les 4% en début de semaine. Le rendement des Treasuries à dix ans se situe à 3,6383%, après avoir grimpé de 20 points de bas cette semaine. PÉTROLE Les cours pétroliers rebondissent après un repli de plus de 1% la veille, favorisés par le contexte de marché globalement favorable. Le baril de Brent de la mer du Nord avance de 0,87% à 76,52 dollars et celui du brut léger américain (WTI) prend 0,79% à 72,43 dollars. (édité par Kate Entringer)