Du vert en vue en Europe avec les espoirs d'accord sur la dette américaine

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi à l'ouverture, dans la foulée de Wall Street et de l'Asie alors que l'optimisme prédomine sur un accord prochain sur le plafond de la dette aux Etats-Unis. Les contrats à terme signalent une hausse de 0,43% pour le CAC 40 parisien, de 0,4% pour le Dax à Francfort, de 0,49% pour le FTSE à Londres et de 0,56% pour l'EuroStoxx50. Mercredi soir, Wall Street a fini en nette hausse après les déclarations du président démocrate Joe Biden et du "speaker" républicain de la Chambre des représentants Kevin McCarthy, qui ont réitéré leur détermination à trouver un accord sur le plafond de la dette américaine et éviter le spectre d'un défaut de paiement. "Il est possible d'obtenir un accord d'ici la fin de la semaine", a déclaré Kevin McCarthy à des journalistes. "Ce n'est pas si difficile de parvenir à un accord", a-t-il ajouté. "L'histoire nous apprend qu'il est plus probable que l'inverse qu'un accord soit conclu à la toute dernière heure, ce qui laisse de la place encore à un flux de nouvelles négatif", souligne néanmoins Rodrigo Catril, stratège sur les changes chez National Australia Bank, dans une note. A WALL STREET Avec les espoirs sur un accord sur la dette américaine, les indices de la Bourse de New York ont fini tous trois sur des progressions de plus de 1% mercredi. L'indice Dow Jones a gagné 1,24%, à 33.420,77 points. Le S&P-500, plus large, a pris 1,19%, à 4.158,77 points et le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 1,28% à 12.500,57 points. Les indices ont aussi profité du rebond des banques régionales après les annonces de Western Alliance Bancorp qui a fait état d'une hausse de ses dépôts au cours des trois derniers mois. Western Alliance Bancorp a bondi de 10,19%, tandis que l'indice bancaire du S&P-500 a enregistré son plus fort pourcentage quotidien de hausse (+4,46%) depuis le 10 novembre dernier. EN ASIE L'indice Nikkei de la Bourse de Tokyo a gagné 1,6%, sa sixième progression journalière d'affilée, et a touché un plus haut depuis septembre 2021, porté par le plan d'investissements dans le secteur des puces électroniques et par une hausse des exportations japonaises en avril. Les Bourses chinoises continentales évoluent sur une note plus mitigée en fin de séance tandis que la Bourse de Hong Kong gagne 0,5%. CHANGES Le dollar se maintient jeudi près d'un pic de sept semaines touché mercredi face à un panier de devises de référence, soutenu par les espoirs d'accord sur le plafond de la dette américaine. L'euro est ainsi sous pression et évolue à 1,0830 dollar après avoir touché la veille un creux à 1,0808, au plus bas depuis le 3 avril. TAUX Le rendement des Treasuries à dix ans recule, à 3,574%, après avoir grimpé jusqu'à 3,589% la veille, un plus haut depuis le 1er mars. Le taux du Bund allemand à dix ans, principale référence pour la zone euro, gagne deux points de base dans les premiers échanges, à 2,359%. PÉTROLE Le même optimisme sur la dette américaine a fait grimper mercredi de près de 3% les cours du pétrole, qui rétrocèdent désormais un peu de terrain. Le baril de Brent de la mer du Nord perd 0,43% à 76,63 dollars et celui du brut léger américain (WTI) abandonne 0,45% à 72,50 dollars. (édité par Nicolas Delame)