Du vert en vue à Wall Street avant l'inflation US et après les "minutes" de la Fed

par CORENTIN CHAPPRON PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en hausse jeudi tandis que les Bourses européennes progressent à la mi-séance, soulagées par la circonspection de la Réserve fédérale mais à l'affût de la publication des données d'inflation aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de 0,36% pour le Dow Jones, de 0,39% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,37% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 avance de 0,53% à 7.168,86 points vers 10h15 GMT, contre 0,79% pour le FTSE à Londres et 0,7% pour le Dax à Francfort. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,78%, contre 0,73% pour l'EuroStoxx 50 et 0,81% pour le Stoxx 600. Les minutes de la Fed publiées mercredi ont montré que les responsables de la banque centrale étaient attentifs au risque d'un trop fort durcissement des conditions monétaires, accréditant le scénario d'une fin des hausses de taux pour éviter un arrêt trop brutal de l'activité. La banque centrale est ainsi apparue comme dépendante aux données, mais aussi aux conditions de marché: une hausse des rendements américains peut justifier de mettre en pause les hausses de taux, or ceux-ci demeurent élevés, proches de leurs plus haut niveau en 16 ans. Les investisseurs demeurent pour autant attentistes avant la publication des données d'inflation aux Etats-Unis, le principal indicateur attendu cette semaine et qui pourrait à lui seul forcer les marchés à réévaluer la trajectoire des taux américains. De fait, si le consensus table sur une décélération à 3,6% en septembre après 3,7% en août, une surprise à la hausse reste possible: la statistique des prix à la production (PPI) publié mercredi a été nettement au-dessus des attentes en septembre (+0,5% sur un mois et +2,7% sur un an). "Tous les regards sont tournés vers les données de l'inflation américaine (jeudi) et la manière dont elles appuient ou non le récent changement de ton de la Fed", constatent les stratégistes d'ING. Par ailleurs, "le malaise géopolitique semble persister même si la situation semble contenue, ce qui signifie que la partie courte de la courbe pourrait être plus sensible à des données d'inflation plus fortes que prévu". LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE Publicis a relevé jeudi ses prévisions annuelles après avoir fait état d'une croissance organique de son revenu net supérieure aux attentes au troisième trimestre, et s'octroie 4,85%, en tête du Stoxx 600. Le secteur des médias affiche la meilleure performance du Stoxx 600, en hausse de 1,87%. Casino a annoncé mercredi une extension de la période d'adhésion à l'accord de "lock-up" relatif à la restructuration financière du groupe, et recule de 6,22%. Orpea chute de 8,83% après un ajustement à la baisse de son bénéfice annuel. Easyjet cède 5,01% après ses résultats et prévisions. Le groupe de transport aérien a par ailleurs annoncé son intention de commander 157 avions à Airbus (+0,81%) et une option sur 100 autres appareils. Barclays chute de 2,88% jeudi, après des commentaires du directeur général de la banque sur les perspectives de bénéfices du secteur bancaire, vouées selon lui à se dégrader. TAUX Les rendements longs continuent de s'éroder, après la publication des minutes de la Fed qui laissent espérer que le pic de taux a déjà été atteint, mais les marchés demeurent prudents avant la publication des données d'inflation aux Etats-Unis. Le rendement du Treasury à dix ans cède 3,2 pb à 4,5646%, le deux ans reculant de 1,5 pb à 4,9905%. Le rendement du dix ans allemand est stable à 2,725%, celui du taux à deux ans fait du surplace à 3,108%. CHANGES Le dollar abandonne une partie de ses gains, poussé à la baisse par une réévaluation de la trajectoire de la politique monétaire de la Fed. Le dollar cède 0,10% face à un panier de devises de référence, l'euro est stable à 1,062 dollar et la livre sterling perd 0,08% à 1,2301 dollar. PETROLE Le brut progresse dans un contexte de réévaluation de la trajectoire de taux aux Etats-Unis, et après des commentaires du ministre saoudien du pétrole, qui a plaidé pour une approche "proactive" du marché pétrolier, afin d'en assurer la stabilité. Le Brent progresse de 1,07% à 86,74 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) grignotant 0,83% à 84,18 dollars. (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Blandine Hénault)