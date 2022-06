Du rouge vif pour la dernière séance boursière du semestre

PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse et les Bourses européennes creusent leurs pertes à mi-séance jeudi, les craintes de récession sur fond de hausse accélérée des taux d'intérêt continuant de dicter la tendance pour cette dernière séance d'un semestre qui se solde par une baisse historique des actions mondiales.

Les contrats à terme sur les principaux indices new-yorkais préfigurent une ouverture en repli de 1,22% pour le Dow Jones, de 1,32% pour le Standard & Poor's 500 et de 1,59% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 perd 2,64% à 5.872,20 points à 11h00 GMT. À Londres, le FTSE 100 cède 1,94% et à Francfort, le Dax recule de 2,61%.

L'indice EuroStoxx 50 est en baisse de 2,52%, le FTSEurofirst 300 de 2,06% et le Stoxx 600 de 2,01%.

Ce dernier affiche pour l'instant une baisse de 11,1% sur l'ensemble du deuxième trimestre et de 17% depuis le début de l'année. Le CAC 40, lui, a perdu 11,8% depuis le 1er avril et 18% sur les six derniers mois.

Quant à l'indice mondial MSCI, il se dirige tout simplement vers la pire performance semestrielle de son histoire, soit une chute d'un peu plus de 20%.

La tendance reste plombée par les déclarations, mercredi, des dirigeants de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, de la Banque centrale européenne (BCE), Christine Lagarde, et de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, sur le risque de voir leur lutte contre l'inflation à coups de hausses de taux freiner voire étouffer la croissance.

Le risque de récession aux Etats-Unis "est proche de 50%, peut-être un peu plus, donc élevé", a déclaré Andrew Balls, directeur mondial des investissements de taux fixes de PIMCO, lors d'une présentation jeudi. "Même si la récession est évitée aux Etats-Unis, l'environnement restera difficile. Et c'est la même chose en Europe."

"La trajectoire d'inflation à court terme est très importante. Les banques centrales sont concentrées sur leur crédibilité en matière d'inflation", a-t-il ajouté.

Les investisseurs étudieront donc avec attention à 12h30 GMT les chiffres mensuels des revenus et dépenses des ménages aux Etats-Unis, qui incluent l'indice des prix PCE, le plus surveillé par la Fed. Pour la zone euro, ils devront attendre vendredi pour connaître la première estimation de l'inflation de juin.

En France, les prix à la consommation calculés aux normes européennes affichent un bond de 6,5% sur un an selon les premiers chiffres de l'Insee.

Aucun des grands secteurs de la cote européenne n'échappe à la baisse mais les plus cycliques souffrent plus que d'autres, à commencer par celui de l'automobile, dont l'indice Stoxx chute de 4,31%.

Volkswagen perd 5,65%, BMW 3,77% et à Paris, Renault, Michelin et Stellantis cèdent entre 3,7% et 5,7%.

Le compartiment des banques abandonne 2,76%. Société générale affiche une baisse de 6,55% contre -4,16% pour BNP Paribas.

À Francfort, le fournisseur d'énergie Uniper chute de 16,01% après avoir retiré ses prévisions de résultats pour cette année en raison de la baisse des livraisons de gaz russe. Son actionnaire finlandais Fortum décroche de 5,93%.

TAUX

Malgré les perspectives de hausses de taux, les rendements obligataires de référence reculent, signe que les craintes sur la croissance l'emportent pour l'instant largement.

Celui du Bund allemand à dix ans recule de près de neuf points de base à 1,417%, après la chute de 13 points déclenchée mercredi par les chiffres inférieurs au consensus de l'inflation en Allemagne.

Son équivalent américain baisse d'un peu plus de trois points à 3,0593%.

CHANGES

L'aversion générale au risque profite au dollar, qui s'apprécie de 0,18% face à un panier de référence.

L'euro, à l'opposé, recule de 0,36% face au billet vert. Il se dirige vers une baisse de près de 6% sur l'ensemble du deuxième trimestre, sa pire performance trimestrielle depuis 2016.

La couronne suédoise a quant à elle brièvement profité du relèvement d'un demi-point du taux directeur de la banque centrale de Suède, un resserrement conforme aux attentes.

PÉTROLE

Le marché pétrolier baisse mais reste très volatil, les investisseurs restant tiraillés entre les craintes d'une dégradation de la demande et les tensions sur l'offre.

Le Brent abandonne 0,54% à 115,63 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) cède 0,61% à 109,11 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 30 JUIN :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 12h30 Revenus des ménages mai +0,5% +0,4%

Dépenses de consommation n.d. +0,7%

des ménages

Indice des prix "core PCE" +0,4% +0,3%

- sur un an +4,8% +4,9%

USA 12h30 Inscriptions au chômage sem. au 228.000 229.000

25 juin

LA SITUATION SUR LES MARCHÉS:

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

WALL

STREET

Indices Dernie Var. Var. %

r points

Dow Jones 30635, -364,0 -1,17%

00 0

S&P-500 3767,2 -54,00 -1,41%

5

Nasdaq-100 11494, -197,0 -1,69%

00 0

"The Day Ahead" - Le point sur la prochaine

séance à Wall Street [DAY/US]

La séance

précédente

:

Indices Clôtur Var. Var. % YTD

e points

Dow Jones 31029, +82,32 +0,27% -14,61

31 %

S&P-500 3818,8 -11,39 -0,30% -19,88

3 %

Nasdaq 11177, -342,9 -2,98% -28,55

89 0 %

Nasdaq 100 11658, -371,1 -3,09% -28,56

26 3 %

MARCHES

EUROPEENS

Indices Dernie Var. Var. % YTD

r points

Eurofirst 1594,2 -34,33 -2,11% -15,66

300 7 %

Eurostoxx 3420,4 -93,84 -2,67% -20,42

50 8 %

CAC 40 5862,6 -168,8 -2,80% -18,04

2 6 %

Dax 30 12642, -360,6 -2,77% -20,41

67 8 %

FTSE 7167,7 -144,5 -1,98% -2,94%

8 4

SMI 10629, -182,2 -1,69% -17,44

53 2 %

Les valeurs à suivre à Paris et en

Europe : [WATCH/LFR]

CHANGES

Cours Veille Var.% YTD

Euro/Dlr 1,0397 1,0439 -0,40% -8,54%

Dlr/Yen 136,40 136,58 -0,13% +18,55

%

Euro/Yen 141,81 142,61 -0,56% +8,83%

Dlr/CHF 0,9591 0,9552 +0,41% +5,14%

Euro/CHF 0,9973 0,9971 +0,02% -3,82%

Stg/Dlr 1,2101 1,2125 -0,20% -10,55

%

Indice $ 105,34 105,10 +0,23% +9,54%

70 60

TAUX

Dernie Var. Spread/Bund

r (pts)

Future Bund 148,25 +1,260

00 0

Bund 10 ans 1,4100 -0,096

0

Bund 2 ans 0,6960 -0,138

0

OAT 10 ans 1,9710 -0,082 +56,10

0

Treasury 10 ans 3,0556 -0,037

0

Treasury 2 ans 2,9919 -0,061

0

PETROLE

(en Cours Précéd Var Var. % YTD

dollars) ent

Brut léger 109,22 109,78 -0,56 -0,51% +78,43

US %

Brent 115,63 116,26 -0,63 -0,54% +75,12

%

(Version française Marc Angrand, édité par Kate Entringer)