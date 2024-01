Du rouge en vue à Wall Street, comme en Europe, avant l'emploi US

Crédit photo © Reuters

par Blandine Henault PARIS (Reuters) - Wall Street est attendue en baisse vendredi et les Bourses européennes sont ancrées dans le rouge à mi-séance, alors que les prises de bénéfices dominent en ce début d'année sur fond d'abaissement des anticipations sur un prochain assouplissement monétaire des grandes banques centrales. Les investisseurs attendent à 13h30 GMT la publication du rapport officiel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis qui donneront un aperçu de l'état des lieux sur le marché du travail et d'éventuelles indications sur la trajectoire future des taux aux Etats-Unis. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street en baisse de 0,29% pour le Dow Jones, de 0,33% pour le S&P 500 et de 0,4% pour le Nasdaq. À Paris, le CAC 40 recule de 1,16% à 7.364,09 vers 11h40 GMT. À Francfort, le Dax se replie de 0,86% et à Londres, le FTSE abandonne 0,93%. L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 perd 0,91%, l'EuroStoxx 50 de la zone euro cède 1,04% et le Stoxx 600 lâche 1%. Aux Etats-Unis, de solides indicateurs économiques, notamment le rapport ADP sur l'emploi, ont éloigné la perspective d'une première baisse des taux de la Réserve fédérale (Fed) en mars, ce qui a fait grimper les rendements obligataires et le dollar. Dans ce contexte, le rapport officiel sur les créations d'emplois aux Etats-Unis sera suivi de près. Les économistes tablent sur un reflux des créations à 170.000 postes. En Europe, les données d'activité PMI ont confirmé que la zone euro était proche voire déjà en récession mais les chiffres d'inflation ont montré une accélération, ce qui éloigne là aussi le début d'un assouplissement monétaire de la Banque centrale européenne (BCE). TAUX Le rendement du Bund allemand à dix ans a accéléré sa progression après la publication des chiffres d'inflation. Il avance de près de sept points de base, à 2,172%, ce qui porte à 15 points sa progression depuis le début de la semaine. Même remontée pour le taux des Treasuries à dix ans, qui gagne plus de cinq points de base, à 4,0419%. Il s'affichait autour de 3,8% fin décembre. CHANGES Le dollar reste porté par le reflux des anticipations de baisse prochaine des taux de la Fed et est en passe de signer sa meilleure performance hebdomadaire depuis la mi-juillet face à un panier de devises de référence. Le renforcement du billet vert se fait au détriment de l'euro, qui a néanmoins quelque peu réduit ses pertes après les données sur l'inflation en zone euro. La devise unique recule de 0,28% à 1,0912 dollar. LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET VALEURS EN EUROPE Les groupes de spiritueux européens chutent alors que le ministère chinois du Commerce a annoncé le lancement d'une enquête anticoncurrentielle sur les eaux-de-vie de vin, comme le cognac, importées de l'Union européenne. Remy Cointreau décroche de 11,79%, Pernod Ricard de 4,78% et Diageo abandonne 2,27%. Sodexo recule de 0,68% après la publication d'un chiffre d'affaires en ligne avec les attentes au premier trimestre et la confirmation attendue des objectifs annuels. Les investisseurs se concentrent sur la journée investisseurs prévue mercredi de la division Pluxee qui doit s'introduire en Bourse le 1er février. PÉTROLE Les cours du brut progressent, toujours soutenus par les tensions au Proche-Orient. Le baril de Brent gagne de 0,36% à 77,87 dollars et celui du brut léger américain (WTI) avance de 0,58% à 72,61 dollars. PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JANVIER PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 13h30 Créations d'emplois décembre 170.000 199.000 Taux de chômage 3,8% 3,7% Salaire horaire moyen +0,3% +0,4% - sur un an +3,9% +4,0% (Rédigé par Blandine Hénault, édité par Kate Entringer)