Du fromage anglais au menu du dîner de Versailles en l'honneur du roi Charles

Crédit photo © Reuters

PARIS (Reuters) - La France, fière de ses fromages, honore l'amitié franco-britannique en invitant un fromage bleu d'outre-Manche au dîner d'Etat qui sera servi mercredi au roi Charles et à la reine Camilla dans la galerie des Glaces du château de Versailles. Le président Emmanuel Macron et son épouse Brigitte accueilleront le couple royal dans le château du roi Soleil au premier soir de leur visite d'Etat de trois jours en France, en présence de quelque 160 invités. Dévoilé mardi par l'Elysée, le menu conçu par plusieurs chefs tricolores comprend une entrée composée de "homard bleu et de tourteau de casier", de la volaille de Bresse accompagnée d'un gratin de cèpes et une assiette de fromages où figurent du Comté affiné durant 30 mois et du Stichelton, fromage bleu typiquement anglais. "Contrairement à l'idée répandue selon laquelle on ne trouve pas de nourriture décente en Angleterre, c'est totalement faux, on y trouve de bons produits et surtout de bons fromages", affirme le fromager alsacien Bernard Antony, chargé de la sélection du dîner royal, dans le journal L'Alsace. Le Stichelton, fromage similaire au Stilton mais élaboré à partir de lait cru, tire son nom d'une forme ancienne du nom du village de Stilton dans le Cambridgeshire, en Angleterre. Il a été élu parmi les cinq meilleurs fromages du monde par Anne-Sophie Pic, qui a imaginé l'entrée du dîner de Versailles. "Ce fromage est une merveille, il est très anglais, on ne le trouve que là-bas", a dit à Reuters la cheffe cuisinière originaire de Valence (Drôme) à la tête de plusieurs restaurants étoilés, notamment à Londres. Initialement programmée au printemps peu après leur couronnement, la visite d'Etat de Charles et Camilla en France a été reportée en raison des troubles liés à la réforme des retraites. Le menu du dîner de Versailles a donc été modifié pour respecter le rythme des saisons, conduisant Anne-Sophie Pic à abandonner les asperges pour des produits de la mer venus de Bretagne. "On est en pleine période des crustacés, c'est là que les homards et les tourteaux sont les meilleurs. Ils ont été pêchés à Roscoff et sont arrivés frais aujourd'hui à Paris", a-t-elle dit à Reuters. La recette de cette entrée servie froide comprend de l'alcool d'amande et du melon, jadis prisé du roi Louis XIV. "Le roi était curieux et demandait à son jardiner de faire pousser des fruits exotiques dans son jardin de Versailles, notamment des melons dont il raffolait", a-t-elle raconté. Le chef étoilé Yannick Alléno a également participé à l'élaboration du dîner d'Etat, qui sera servi dans des assiettes décorées d'oiseaux en porcelaine de Sèvres du XVIIIe siècle. Au dessert, les invités goûteront à l'Ispahan, gâteau imaginé par le pâtissier Pierre Hermé composé d'un biscuit macaron parfumé à la rose, aux framboises et aux litchis. "Je suis très honorée d'avoir été sélectionnée, c'est mon premier dîner d'Etat à Versailles, donc il y a quand même un peu de pression !", a confié Anne-Sophie Pic. (Reportage Elizabeth Pineau avec la contribution de Michel Rose, édité par Blandine Hénault)