Drahi (Altice) monte au capital de BT, Londres sur la défensive

par Paul Sandle et Kate Holton

LONDRES, 14 décembre (Reuters) - Patrick Drahi, le fondateur d'Altice, a annoncé mardi avoir porté à 18% sa participation dans BT, mettant le gouvernement britannique sur la défensive même si l'homme d'affaires franco-israélien a dit ne pas avoir l'intention de prendre le contrôle de l'opérateur télécoms britannique.

Patrick Drahi, qui est le premier actionnaire de BT, a indiqué qu'il avait engagé un dialogue "constructif" avec le conseil d'administration ainsi qu'avec l'équipe de direction de BT et qu'il se réjouissait de poursuivre ce dialogue.

Selon une source au fait du dossier, le nouveau président de BT, Adam Crozier, a été informé par Patrick Drahi après la clôture des marchés.

Adam Crozier et le directeur général de BT, Philip Jansen, ont rencontré lundi Nadine Dorries, la secrétaire d'État britannique en charge du Numérique.

Le gouvernement britannique a fait savoir qu'il suivait de près la situation et qu'il n'hésiterait pas à agir si besoin.

"Le gouvernement (...) n'hésitera pas à agir si nécessaire pour protéger nos infrastructure essentielles de télécommunications", a déclaré un porte-parole.

A la Bourse de Londres, l'action BT, premier opérateur mobile outre-Manche, cédait plus de 4% à 09h15 GMT.

DÉVELOPPER LA FIBRE OPTIQUE

L'ancien monopole britannique des télécoms a engagé un plan de près de 18 milliards d'euros d'investissement pour développer un réseau national de fibre optique, un enjeu stratégique tant pour le groupe que pour le gouvernement qui cherche à stimuler la croissance des régions.

Si Londres est favorable aux investissements et aux prises de contrôle par des groupes étrangers, le gouvernement surveillera de près toute velléité concernant BT pour des raisons de sécurité nationale, d'autant que le groupe de télécoms reste perçu comme une cible potentielle d'OPA.

Patrick Drahi avait annoncé en juin avoir acquis une participation de 12,1% au capital de l'opérateur historique en Grande-Bretagne, devenant ainsi son premier actionnaire. Cet investissement initial représentait 2,2 milliards de livres (2,58 milliards d'euros).

"Nous continuons à les tenir en haute estime et à soutenir pleinement leur stratégie, principalement pour jouer un rôle central dans l'extension de l'accès à un réseau de fibre optique, un programme d'investissement qui est si important tant pour BT que pour le Royaume-Uni", a déclaré Patrick Drahi dans un communiqué. (Reportage Paul Sandle et Kate Holton, version française Matthieu Protard, édité par Marc Angrand et Tangi Salaün)