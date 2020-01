Douze migrants secourus dans la Manche au large du cap Gris-Nez

PARIS (Reuters) - Douze migrants, dont deux femmes et un enfant, ont été secourus lundi dans la Manche alors qu'ils tentaient de gagner les côtes anglaises depuis la France, annonce la préfecture maritime de la Manche.

Le petit groupe à bord d'une embarcation légère a donné directement l'alerte, précise le communiqué de la préfecture maritime. Ils étaient en difficulté à 4 km du cap Gris-Nez (Pas-de-Calais).

Récupérés par un patrouilleur côtier de la gendarmerie, les 12 migrants, en hypothermie légère, ont été acheminés vers Boulogne-sur-Mer où ils ont été pris en charge en milieu de matinée par les pompiers et la police aux frontières.

Les incidents de ce type sont nombreux dans la Manche, que des migrants parvenus en France s'efforcent de traverser pour gagner le Royaume-Uni.

La Manche est l'une des zones maritimes les plus fréquentées au monde et les conditions météorologiques y sont souvent difficiles. On y observe chaque année en moyenne 120 jours de vent supérieur ou égal à force 7, rappelle la préfecture maritime de la Manche.

(Henri-Pierre André, édité par Bertrand Boucey)