Double attaque à la voiture bélier dans le centre d'Israël, une femme tuée

Crédit photo © Reuters

par Rami Amichay RAANANA, Israël (Reuters) - Deux Palestiniens ont commis lundi une attaque coordonnée à l'aide de voitures béliers dans le centre d'Israël, tuant une femme et blessant 12 personnes, ont déclaré des responsables de la police et des services de santé israéliens. Deux jeunes Français figurent parmi les blessés, a déclaré le ministère français des Affaires étrangères à Paris. La police a qualifié cet incident survenu à Raanana, au nord de Tel Aviv, d'attaque terroriste. Elle a annoncé l'arrestation de deux suspects, issus d'une même famille originaire d'Hébron, en Cisjordanie occupée, et entrés clandestinement sur le territoire israélien. "Ils se sont rendus en même temps et parallèlement en deux endroits différents, se sont emparés de deux voitures et ont lancé une série d'attaques à la voiture bélier", a dit le chef de la police locale, Avi Biton, à des journalistes sur place. L'attaque n'a pas été revendiquée dans l'immédiat. Elle survient un peu plus de 100 jours après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée à la suite de l'attaque du Hamas palestinien dans le sud d'Israël le 7 octobre. Les chaînes de télévision israéliennes ont rapporté que des enfants faisaient partie des blessés et ont diffusé des images montrant des objets personnels éparpillés sur la chaussée. (Rédigé par Emily Rose et Dan Williams, version française Bertrand Boucey, édité par Sophie Louet)