Dortmund peut remercier Haaland

Crédit photo © Reuters

par Arnaud Lauzerte (iDalgo)

Une semaine après son large succès en ouverture de la saison face à Francfort (5 - 2), les hommes de Marco Rose ont confirmé. Succès 3 buts à 2 sur leur pelouse face à Hoffenheim. Après une première mi-temps vierge sur le plan comptable, c'est en deuxième période que les locaux ont accéléré. Sur un service de Bellingham, Reyna ouvre la marque au retour des vestiaires (49'). Mais les visiteurs s'accrochent et égalisent quelques minutes plus tard par l'intermédiaire de Baumgartner (61').

Mais Bellingham, déjà passeur redonne l'avantage aux pensionnaires du Signal Iduna Park d'une superbe frappe (69').

Dortmund se croyait alors à l'abri, mais Dabbur égalise à la dernière seconde du temps réglementaire (90').

Mais le club allemand peut remercier sa superstar Haaland buteur dans le temps additionnel. Un but salvateur qui permet aux Allemands d'enchaîner un deuxième succès de suite. En attendant les matchs du week-end, Dortmund est leader avec 6 points. Hoffeinheim, pointe lui à la 4ème place.