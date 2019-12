Dongfeng réfléchit à sa part dans PSA, devrait la réduire

Crédit photo © Reuters

par Kane Wu et Gilles Guillaume

HONG KONG/PARIS (Reuters) - Dongfeng Motor optera probablement pour une cession partielle de sa participation dans PSA à l'issue du travail exploratoire qu'il a confié à des banques dans le contexte du projet de fusion entre le groupe automobile français et l'italo-américain Fiat Chrysler, ont déclaré à Reuters plusieurs source proches du dossier.

Dongfeng, partenaire de longue date de PSA, détient 12,2% de son capital et 19,5% des droits de vote.

Selon les sources, le groupe chinois a envoyé il y a quelques semaines à des banques des demandes de propositions (RFP, ou Requests for Proposals) et devrait, sur la base de leur travail, présenter un plan à son conseil d'administration dans les prochains jours, a précisé une source.

Selon trois sources, Dongfgeng pourrait réduire sa part de façon à abaisser sa présence dans la future entité PSA-FCA à un niveau acceptable par le CFIUS, le comité américain chargé de la validation de certaines transactions impliquant des investissements étrangers aux Etats-Unis.

PSA et Fiat Chrysler espèrent signer dans le courant du mois un protocole d'accord contraignant (MoU) pour donner naissance au 4e groupe automobile mondial. La présence chinoise au capital du nouvel ensemble reste un sujet sensible en raison des tensions commerciales ambiantes entre Washington et Pékin.

"Une baisse de la participation, sans doute en plusieurs paliers, servira à coup sûr à donner un signe aux Etats-Unis", souligne une source de PSA.

Le groupe a refusé de commenter ces informations tandis qu'aucun commentaire n'a pu être obtenu dans l'immédiat auprès de Dongfgeng.

"DANS L'ORDRE DES CHOSES"

Partenaire de PSA depuis 27 ans au sein de leur co-entreprise DPCA, Dongfeng est également l'un des principaux actionnaires du groupe français depuis 2014, année de l'augmentation de capital qui a évité la banqueroute du groupe français.

Mais après plusieurs années de croissance solide en Chine, les ventes du constructeur français se sont récemment effondrées - DPCA n'a commercialisé qu'un peu plus de 100.000 véhicules (-55%) sur les dix premiers mois de l'année - contraignant à une restructuration drastique de la JV entre Dongfeng et PSA.

"Une baisse de la participation de Dongfeng est dans l'ordre des choses, nous ne sommes plus dans une période de renforcement des liens entre les deux groupes", a ajouté une autre source de PSA.

Les difficultés de PSA en Chine l'ont également conduit à engager sa sortie de son autre co-entreprise chinoise, Capsa, avec Changan. Ce projet, que le groupe espère finaliser d'ici mai 2020, doit être abordé vendredi en conseil de surveillance.

Un mariage avec FCA doit permettre au groupe français de surmonter son échec chinois grâce à l'accès à d'autres marchés géographiques où Fiat Chrysler est très implanté, Etats-Unis et Brésil en tête.

Selon la présentation préliminaire du projet de mariage fin octobre, les actionnaires actuels verraient leur participation réduite de moitié environ, ce qui donnerait, côté PSA, 6% environ du nouveau groupe à Dongfeng, à la famille Peugeot et à l'Etat français chacun.

Selon une source proche du dossier, la pratique courante voulant qu'au-delà de 5% du capital, un actionnaire peut prétendre à un siège au conseil d'administration, l'objectif serait de descendre sous ce seuil pour éviter une nomination susceptible de crisper les autorités américaines.

(avec Yilei Sun à Pékin et Arno Schuetze à Francfort, édité par Jean-Michel Bélot et Henri-Pierre André)