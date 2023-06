Donald Trump visé dans l'enquête sur les documents classés confidentiels

Donald Trump visé dans l'enquête sur les documents classés confidentiels













(Actualisé avec nouvelle source) 8 juin (Reuters) - Les procureurs fédéraux ont informé les avocats de Donald Trump que l'ancien président américain est visé dans l'enquête concernant la gestion de documents classés confidentiels après la fin de son mandat, a déclaré mercredi une personne au fait de la question. Le département américain de la Justice informe généralement les personnes faisant l'objet d'une enquête afin de leur donner l'opportunité de présenter leurs propres preuves devant un grand jury. Cela ne signifie pas nécessairement que Donald Trump sera inculpé. Cette annonce intervient quelques jours après que les avocats de l'ancien président américain ont rencontré des responsables du département de la Justice. La campagne de Donald Trump, candidat à la primaire républicaine de 2024, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire et ses avocats n'étaient pas joignables. Les avocats de l'ancien président ont été notifiés lundi, a indiqué la source. Une enquête a été ouverte après que des documents classés confidentiels ont été retrouvés en août dernier à la résidence floridienne de Donald Trump. Près de 13.000 documents ont été retrouvés lors de la perquisition effectuée au domicile de Donald Trump à Mar-a-Lago. Une centaine de ces documents étaient classés confidentiels. (Reportage Dan Whitcomb, Sarah N. Lynch et Jacqueline Thomsen; version française Camille Raynaud)