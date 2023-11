Donald Trump va rencontrer Javier Milei à Buenos Aires

BUENOS AIRES (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump se rendra à Buenos Aires pour rencontrer le président argentin élu Javier Milei, a annoncé jeudi le service de presse de ce dernier dans un communiqué, à la suite d'un appel téléphonique entre les deux hommes. Le libertarien antisystème Javier Milei, dont le style exubérant et son programme lui valent d'être comparé à Donald Trump ou Jair Bolsonaro, a largement remporté dimanche le second tour de l'élection présidentielle en Argentine. Il prendra ses fonctions le 10 décembre. Le bureau de Donald Trump n'avait pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaires. Le président américain Joe Biden s'est également entretenu avec Javier Milei pour le féliciter de sa victoire et discuter des relations bilatérales entre les deux pays, a fait savoir mercredi la Maison Blanche. (Rédigé par Adam Jourdan, avec la contribution de David Brunnstrom, Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)