Donald Trump sera jugé au pénal le 25 mars dans l'affaire Stormy Daniels

Donald Trump sera jugé au pénal le 25 mars dans l'affaire Stormy Daniels













Crédit photo © Reuters

par Luc Cohen et Jack Queen NEW YORK (Reuters) - Donald Trump va devenir le premier ancien locataire de la Maison blanche à comparaître lors d'un procès au pénal, le 25 mars à New York, après qu'un juge new-yorkais a rejeté la demande de l'ex-président américain de rendre caduque son inculpation dans l'affaire de pots-de-vin versés à Stormy Daniels. La décision du juge Juan Merchan signifie que Donald Trump sera jugé dans au moins l'une des quatre affaires pour lesquelles il a été inculpé au pénal, et ce en amont de l'élection présidentielle, en novembre prochain, pour laquelle il devrait à nouveau obtenir l'investiture du Parti républicain et affronter le démocrate Joe Biden. Donald Trump avait demandé au juge de rejeter les 34 chefs d'accusation le visant. A lire aussi... Il est principalement accusé d'avoir violé les lois électorales en ayant falsifié des documents commerciaux avant la présidentielle de 2016 pour dissimuler le versement de 130.000 dollars à Stormy Daniels afin d'acheter le silence de l'ancienne actrice de films pornographiques, qui a affirmé avoir eu une liaison avec Trump une décennie plus tôt. L'ancien avocat personnel de Donald Trump, Michael Cohen, a plaidé coupable en 2018 d'avoir violé les lois de financement des campagnes électorales. Juan Merchan a pris sa décision en moins de dix minutes. Il a indiqué que le procès de Donald Trump devrait durer cinq à six semaines, pour finir fin avril ou début mai. Donald Trump, 77 ans, a plaidé non coupable des accusations portées par le procureur du district de Manhattan, Alvin Bragg, un démocrate. A la sortie de l'audience, comme il l'avait fait un peu plus tôt devant l'entrée du tribunal, l'ancien magnat de l'immobilier a répété être victime de manoeuvres politiques. "Ils n'auraient pas monté ce dossier (...) si je n'étais pas candidat à la présidentielle et que ça se ne passait pas bien pour moi", a-t-il déclaré avant l'audience, en référence à ses victoires lors des premières primaires du Parti républicain. "Ils veulent me maintenir occupé pour m'empêcher de faire campagne", a-t-il dit par la suite. De même que la tenue d'un procès au pénal, une condamnation d'un ancien président serait une première dans l'histoire des Etats-Unis. Sur le plan juridique, elle n'empêcherait toutefois pas Donald Trump d'être candidat à une élection. L'ancien locataire de la Maison blanche pourrait d'ailleurs obtenir l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle du 5 novembre avant même le début du procès, après avoir dominé les quatre premières étapes des primaires - douze autres sont programmées d'ici au 25 mars. (Reportage Luc Cohen à New York, avec la contribution d'Andy Sullivan, Susan Heavey et Andrew Goudsward à Washington; version française Kate Entringer et Jean Terzian, édité par Zhifan Liu)