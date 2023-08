Donald Trump s'apprête à comparaître devant un tribunal à Washington

Crédit photo © Reuters

WASHINGTON (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump doit comparaître jeudi devant un tribunal qui l'accuse d'avoir mené un complot pour faire inverser le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020. Donald Trump, le favori pour l'investiture républicaine à la présidentielle de 2024, doit comparaître dans une salle d'audience à 20h00 GMT à Washington, D.C. L'ancien locataire de la Maison blanche doit répondre de quatre chefs d'accusation : complot visant à commettre une fraude au détriment des Etats-Unis, de subornation de témoins, de conspiration contre les droits des citoyens et de complot pour faire obstruction à une procédure officielle. Le chef d'accusation le plus grave est passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 20 ans. Dans une série de messages publiés sur son réseau social, Donald Trump a qualifié l'inculpation de manœuvre visant à faire dérailler sa campagne, tandis que son équipe de campagne a publié un communiqué comparant l'administration de Joe Biden à un régime fasciste. Les forces de l'ordre, dont les services secrets et la police de Washington, ont indiqué que des mesures de sécurité additionnelles avaient été mises en place, des clôtures ayant été érigées à l'extérieur du palais de justice, bien qu'à l'exception des journalistes, peu de personnes étaient rassemblées jeudi. Un porte-parole a déclaré que Donald Trump prendrait un vol pour Washington depuis son club de golf de Bedminster, dans le New Jersey, et qu'il atterrirait environ une heure avant sa comparution prévue devant le tribunal. (Reportage Sarah N. Lynch, Jacqueline Thomsen, Luc Cohen, Andrew Goudsward, Tim Reid, John O'Connell, Patrick McFarland, rédaction Joseph Ax, version française Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)