Donald Trump remporte la primaire républicaine en Caroline du Sud

Donald Trump remporte la primaire républicaine en Caroline du Sud













Crédit photo © Reuters

par Alexandra Ulmer, Gram Slattery et Nathan Layne COLUMBIA, Caroline du Sud (Reuters) - Donald Trump a facilement remporté samedi la primaire républicaine dans l'Etat de Caroline du Sud, dans le sud-est des Etats-Unis, selon les projections de l'institut Edison Research, ce qui renforce encore son statut de favori à l'investiture du Parti pour l'élection présidentielle de novembre prochain. Bien que Nikki Haley, seule adversaire de l'ancien président à l'échelle nationale, ait occupé les fonctions de gouverneure de la Caroline du Sud entre 2011 et 2017, c'est Donald Trump qui était favori pour remporter le scrutin dans l'Etat. "Je n'ai, jusqu'à présent, jamais vu le parti républicain aussi uni", a déclaré Donald Trump dans un discours prononcé devant ses partisans quelques minutes après la fermeture des bureaux de vote et dans lequel Nikki Haley n'a pas été mentionnée. A lire aussi... Déjà vainqueur facile lors des précédents scrutins, Donald Trump était donné en tête dans les sondages pour la primaire en Caroline du Sud, et ce alors même qu'il est visé par plusieurs procédures judiciaires. Ce résultat devrait encore renforcer les appels de certains républicains, qui demandent à Nikki Haley de retirer sa candidature et de permettre ainsi au parti de se rallier à Donald Trump. Selon l'institut Edison Research, Donald Trump est crédité de 59,7% des voix et Nikki Haley de 39,7% après le dépouillement de près de la moitié des bulletins. L'ancienne ambassadrice des Etats-Unis auprès des Nations Unie a réaffirmé samedi qu'elle maintiendrait sa candidature au moins jusqu'au "Super Tuesday", qui verra les électeurs républicains voter le même jour dans 15 Etats et un territoire. "Nous devons battre Joe Biden en novembre", a-t-elle dit à ses partisans, rassemblés dans la ville de Charleston, après l'annonce de la victoire de Donald Trump. "Je ne pense pas que Donald Trump soit en mesure de battre Joe Biden." Nikki Haley a fait valoir que son résultat montrait que l'ancien président mettait toujours de nombreux républicains mal à l'aise. Rien ne prouve toutefois que les électeurs républicains soient intéressés par un autre candidat que l'ancien locataire de la Maison blanche pour porter leurs couleurs républicaines à l'élection présidentielle. Un sondage de sortie des urnes effectué par Edison Research montre que de nombreux électeurs ayant participé samedi à la primaire républicaine en Caroline du Sud s'inquiètent des questions de l'immigration, sujet que Donald Trump a mis au centre de sa campagne, et de l'économie. Près d'un tiers d'entre eux ont toutefois estimé que Donald Trump ne serait pas apte à servir s'il était reconnu coupable, selon Edison Research. Donald Trump doit comparaître le 25 mars lors d'un procès au pénal à New York. Il est principalement accusé d'avoir violé les lois électorales en ayant falsifié des documents commerciaux avant la présidentielle de 2016 pour dissimuler le versement de 130.000 dollars à Stormy Daniels afin d'acheter le silence de l'ancienne actrice de films pornographiques, qui a affirmé avoir eu une liaison avec lui une décennie plus tôt. (Avec la contribution de Tim Reid, rédigé par Joseph Ax et Helen Coster; version française Camille Raynaud)