Donald Trump poursuit à Londres l'auteur d'un rapport sur ses liens présumés avec la Russie

Crédit photo © Reuters

LONDRES (Reuters) - Donald Trump poursuit devant un tribunal londonien le cabinet de conseil Orbis Business Intelligence et l'auteur d'un rapport qui affirme que la Russie a soutenu sa campagne électorale de 2016, ont annoncé lundi les avocats de l'ancien président américain. Donald Trump, qui s'est porté candidat à la présidentielle de 2024, poursuit Orbis Business Intelligence pour des violations présumées de la protection des données dans le cadre d'un rapport rédigé par Christopher Steele, ancien officier de renseignement britannique et cofondateur d'Orbis. Le document, qui a ensuite été publié par BuzzFeed, contient des accusations sur les liens entre la campagne de Donald Trump et la Russie, et affirme, entre autres, que l'-ex-président s'était livré à des "actes sexuels pervers", ce qu'il nie. L'homme d'affaires a déclaré dans le cadre de cette affaire que le rapport contenait "de nombreuses fausses allégations, ridicules ou inventées de toutes pièces" et a nié avoir embauché des prostituées dans la suite présidentielle d'un hôtel de Moscou, notamment. Son avocat, Hugh Tomlinson, a déclaré au tribunal que l'ancien président voulait prouver que les "affirmations choquantes et scandaleuses" contenues dans le rapport étaient fausses et "avait l'intention de se débarrasser de ce fardeau en témoignant devant ce tribunal". Donald Trump, n'étant pas tenu d'assister à l'audience, était absent, contrairement à Christopher Steele, assis aux côtés des avocats d'Orbis. L'ancien président âgé de 77 ans, qui ambitionne d'être à nouveau le candidat du Parti républicain à la Maison blanche, fait l'objet de nombreuses procédures judiciaires à son encontre. (Reportage Sam Tobin ; version française Mariana Abreu, édité par Kate Entringer)