Donald Trump plaide non coupable des accusations de l'Etat de Géorgie

Donald Trump plaide non coupable des accusations de l'Etat de Géorgie













WASHINGTON, 31 août (Reuters) - Donald Trump a plaidé non coupable, jeudi, sur la totalité des charges retenues contre lui par la Géorgie, qui l'accuse d'avoir tenté de manipuler le résultat de l'élection présidentielle de 2020 dans cet Etat. Selon des documents judiciaires déposés devant le tribunal du comté de Fulton, l'ancien président américain dit renoncer à sa mise en accusation formelle et plaider non coupable. Cette déclaration signifie que Donald Trump, qui s'est lancé dans une nouvelle campagne pour être élu en 2024, n'apparaîtra pas en personne la semaine prochaine devant le tribunal du comté de Fulton pour entendre la lecture de l'acte d'accusation. Donald Trump est visé par treize chefs d'accusation, dont celui d'association de malfaiteurs, pour avoir fait pression sur des fonctionnaires de l'Etat dans le but de faire inverser les résultats de l'élection présidentielle de 2020 en Géorgie. Outre la Géorgie, l'ancien président, toujours largement favori dans la course à l'investiture du Parti républicain pour 2024, est inculpé au pénal dans trois autres dossiers. (Kanishka Singh; version française Jean-Stéphane Brosse)