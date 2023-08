Donald Trump plaide non-coupable de nouveaux chefs d'accusations dans l'affaire des documents classés

WASHINGTON (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a plaidé non-coupable vendredi de nouvelles accusations liées à sa gestion de documents classés confidentiels après son départ de la Maison blanche. Donald Trump, favori dans la course à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, doit désormais répondre de 40 chefs d'accusations dans cette affaire. Un chef de rétention illégale d'informations relatives à la défense nationale et deux chefs d'accusation supplémentaires pour obstruction à la justice ont été retenus contre l'ancien président américain. Le procès de Donald Trump dans cette affaire doit débuter en mai 2024. Cette date pourrait toutefois encore changer. Donald Trump était jusqu'alors visé par 37 chefs d'accusations dans ce dossier. Deux de ses employés, Walt Nauta et Carlos De Oliveira, font également l'objet de poursuites. L'ancien président américain a plaidé jeudi non-coupable d'accusations selon lesquelles il a comploté pour faire inverser le résultat de l'élection présidentielle de novembre 2020, perdue face à son rival démocrate Joe Biden. (Reportage Katharine Jackson et Doina Chiacu; version française Camille Raynaud)