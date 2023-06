Donald Trump multiplie les attaques contre le département de la Justice dans un discours

par Nathan Layne (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a multiplié samedi les attaques contre le département américain de la Justice lors de sa première apparition publique après l'annonce de son inculpation au pénal dans l'enquête sur les documents classés retrouvés à son domicile de Mar-a-Lago, en Floride. Donald Trump a accusé, sans avancer de preuve, les procureurs de mener une campagne motivée par des raisons politiques visant à compromettre son élection à la Maison blanche. S'exprimant à l'occasion de la convention du Parti républicain de l'Etat de Géorgie, l'ancien président a affirmé que Joe Biden avait orchestré les accusations afin de saper sa campagne, et de détourner l'attention des enquêtes menées par le Congrès et les autorités fédérales sur le fils de l'actuel président américain. Aucune preuve n'étaye les accusations portées par Donald Trump. Le département de la Justice assure que toutes ses décisions concernant des enquêtes sont prises sans tenir compte de la politique. Joe Biden a dit qu'il ne s'impliquerait pas dans l'enquête visant son prédécesseur. "Cette inculpation ridicule et sans fondement décidée par le département de l'injustice de l'administration Biden sera considérée comme l'un des plus horribles abus de pouvoir de l'histoire de notre pays", a déclaré Donald Trump. "Cette persécution brutale est une parodie de justice." Donald Trump a été inculpé de 37 chefs d'accusations dans l'enquête sur sa gestion de documents confidentiels du gouvernement américain retrouvés l'an dernier à son domicile floridien. L'ancien président doit comparaître pour la première fois dans cette affaire mardi devant un tribunal de Miami, la veille de son 77e anniversaire. Cette inculpation intervient alors que Donald Trump est en campagne pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024. (Reportage Nathan Layne; version française Camille Raynaud)