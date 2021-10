Donald Trump lance son réseau social, Truth Social

LOS ANGELES (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump va lancer son réseau social, Truth Social, qui, selon ses dires, "tiendra tête aux Big Tech" comme Twitter ou Facebook, qui l'ont exclu de leurs plateformes.

"Nous vivons dans un monde où les taliban bénéficient d'une forte présence sur Twitter, mais où votre président américain préféré a été réduit au silence. C'est inacceptable", a déclaré Donald Trump dans un communiqué.

Truth Social sera créé via une nouvelle société issue de la fusion du Trump Media and Technology Group et d'une société d'acquisition à vocation spécifique, était-il annoncé dans un communiqué commun publié par les deux compagnies.

"Je suis excité à l'idée de publier très bientôt ma première Vérité ("truth" en anglais, ndlr) sur Truth Social. TMTG a été fondé dans avec l'idée de donner une voix à tous. Je suis enthousiaste à l'idée de partager mes pensées sur Truth Social et de reprendre le combat contre les Big Tech", a dit Donald Trump.

Un représentant de Donald Trump préférant conserver l'anonymat a confirmé le contenu du communiqué de TMTG. La porte-parole de l'ancien président, Liz Harrington, a tweeté une copie du communiqué.

Truth Social devrait procéder à un lancement pour des invités en novembre, suivi d'un déploiement national au cours du premier trimestre 2022.

(Reportage Dan Whitcomb et Steve Holland ; version française Camille Raynaud)