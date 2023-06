Donald Trump inculpé au pénal dans l'enquête sur les documents classés confidentiels

(Reuters) - Un grand jury fédéral a inculpé Donald Trump pour avoir conservé des documents classés et obstruction à la justice, selon l'un des avocats de l'ancien président américain et une source au fait du dossier. Cette inculpation au pénal, intentée par le département américain de la Justice, constitue un nouveau revers juridique pour Donald Trump, en pleine campagne pour l'investiture républicaine à l'élection présidentielle de 2024. Un autre procès au pénal intenté contre Donald Trump pour fraudes comptables doit s'ouvrir le 25 mars 2024. Donald Trump a indiqué sur son réseau social avoir été cité à comparaître mardi devant le tribunal fédéral de Miami, en Floride. "JE SUIS INNOCENT!", a-t-il écrit sur Truth Social. Un porte-parole du procureur spécial chargé de l'enquête s'est refusé à tout commentaire. L'acte d'accusation reste sous scellés et Donald Trump lui-même n'a pas encore pris connaissance de son contenu. Ses avocats ont été informés des sept chefs d'accusation dans le cadre d'une citation à comparaître devant le tribunal mardi à Miami, a déclaré la source. Jim Trusty, l'un des avocats de Donald Trump, a déclaré sur CNN que les chefs de conspiration, fausses déclarations, obstruction à la justice et détention illégale de documents classés en vertu de la loi sur l'espionnage (Espionnage Act) avaient été retenus. Il a ajouté s'attendre à ce que la mise en examen soit décidée d'ici mardi. Le département américain de la Justice mène l'enquête sur les documents classés confidentiels emportés en Floride par Donald Trump ou ses associés après le départ du républicain de la Maison blanche en 2021. Quelque 13.000 documents ont été saisis l'an dernier par les enquêteurs au domicile floridien de Donald Trump, à Mar-a-Lago. Une centaine de ces documents étaient classés confidentiels. Donald Trump a déclaré par le passé qu'il avait déclassé les documents emportés avant la fin de son mandat, sans apporter de preuve - un argument que ses avocats se sont gardé d'évoquer dans des documents de justice. Donald Trump est le premier ancien président dans l'histoire des Etats-Unis visé par des inculpations au pénal. (Reportage Costas Pitas et Sarah N. Lynch; version française Camille Raynaud)