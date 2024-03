Donald Trump donné victorieux de la primaire républicaine en Virginie et en Caroline du Nord

par Alexandra Ulmer et Nathan Layne HUNTINGTON BEACH, Californie/PALM BEACH, Floride, 5 mars (Reuters) - D onald Trump a remporté mardi la primaire du Parti républicain en Virginie et en Caroline du Nord, selon les projections de l'institut Edison Research, alors que l'ancien président américain cherche à s'octroyer une avance décisive sur son adversaire Nikki Haley dans la course à l'investiture du parti pour l'élection présidentielle américaine de novembre. Ce mardi, ce sont les électeurs de pas moins de quinze Etats qui sont appelés à choisir entre l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu et celui qui a occupé la Maison blanche de 2016 à 2020. Les résultats de ce "Super Tuesday" sont attendus tout au long de la nuit, alors que les derniers bureaux de votes doivent fermer à 00h00 heure locale (05h00 GMT mercredi) en Alaska. A lire aussi... L'immigration et l'économie sont les principales préoccupations des électeurs, tant démocrates que républicains, selon les sondages de sortie des urnes réalisés en Californie, en Caroline du Nord et en Virginie par Edison Research. Une majorité d'électeurs républicains de ces Etats s'est déclarée favorables à l'expulsion des immigrés clandestins. Katherine Meredith, une femme au foyer de 65 ans, a voté pour Donald Trump à Huntington Beach, en Californie, ville où l'ancien locataire de la Maison blanche bénéficie d'un solide soutien. "La frontière est un véritable désastre", a-t-elle estimé. Donald Trump a jusqu'à présent remporté toutes les primaires républicaines, à l'exception de celle organisée dans la capitale fédérale Washington, sa popularité ne souffrant aucunement de la litanie de procédures judiciaires ouvertes contre lui. S'il ne remportera pas ce mardi l'investiture républicaine pour la présidentielle américaine de novembre prochain, Donald Trump pourrait toutefois distancer Nikki Haley de manière rédhibitoire, ce qui pourrait obliger l'ancienne ambassadrice des Etats-Unis à l'Onu à mettre un terme à sa campagne. Au total, plus d'un tiers des délégués qui seront appelés à choisir le nom du candidat républicain lors de la convention de juillet prochain (865 sur 2.429) seront désignés à l'issue des scrutins de mardi. Donald Trump a déclaré à Fox qu'il portait son attention sur Joe Biden, ajoutant: "Nous allons remporter tous les Etats ce soir." L'équipe de l'ancien président a fait ses comptes et pense pouvoir en finir dès le 19 mars prochain. A cette date, les deux tiers des Etats se seront exprimés, une aubaine pour l'ancien président qui comparaîtra six jours plus tard à New York où il est accusé d'avoir falsifié des documents comptables lorsqu'il a acheté le silence d'une actrice pornographique avec laquelle il a entretenu une liaison. Si Nikki Haley n'est pas parvenue jusqu'à présent à enrayer la dynamique de son adversaire, sa campagne a mis en lumière les vulnérabilités de Donald Trump. Elle a souvent souligné que les scores obtenus dans certains Etats, parfois 40%, montraient que les indépendants et les républicains modérés n'étaient guère enthousiastes devant la perspective d'un nouveau mandat Trump à la Maison blanche. L'actuel président, le démocrate Joe Biden, devrait quant à lui remporter facilement les primaires démocrates, bien que des activistes aient appelé les électeurs à choisir "non engagé" sur les bulletins de vote afin de marquer leur opposition au soutien apporté par Joe Biden à Israël dans la guerre dans la bande de Gaza. Le président américain a facilement remporté les primaires démocrates dans l'Iowa et en Virginie, selon les projections d'Edison Research. (Avec la contribution de Joseph Ax à New York, Gram Slattery à Fort Worth, Texas; Steve Holland, Susan Heavey, Tim Reid et Moira Warburton à Washington; Nandita Bose à Minneapolis et Stephanie Kelly à New York ; version française Camille Raynaud)