Donald Trump devant la justice dans l'affaire des documents classés confidentiels

Crédit photo © Reuters

par Jacqueline Thomsen et Jack Queen MIAMI (Reuters) - L'ancien président des Etats-Unis, Donald Trump, doit comparaître mardi devant un tribunal fédéral de Miami, en Floride, dans le cadre de son inculpation pour des faits relatifs à sa gestion de documents classés confidentiels et obstruction à la justice. Il s'agira de sa seconde comparution devant la justice depuis avril et son inculpation par un tribunal de New York pour des versements effectués à deux femmes lors de la campagne électorale de 2016 pour s'assurer de leur silence concernant des relations sexuelles avec lui. Donald Trump est le premier ancien président dans l'histoire des Etats-Unis visé par des inculpations au pénal. Le magnat de l'immobilier reste néanmoins favori dans les sondages pour la primaire républicaine à l'élection présidentielle de 2024. Donald Trump clame son innocence et accuse le département américain de la Justice de mener une campagne motivée par des raisons politiques visant à compromettre son élection à la Maison blanche. Il doit comparaître à 15h00 heure locale (19h00 GMT) devant le tribunal de Miami avant de se rendre sur son terrain de golf dans le New Jersey où il a prévu de s'exprimer dans la soirée. Donald Trump a été inculpé de 37 chefs d'accusations dans l'enquête sur sa gestion de documents confidentiels du gouvernement américain retrouvés l'an dernier à son domicile floridien. (avec la contribution d'Andrew Goudsward, rédigé par Andy Sullivan, Blandine Hénault pour la version française, édité par Nicolas Delame)