Donald Trump dénonce une ingérence électorale quelques heures après sa mise en accusation

Crédit photo © Reuters

par Nathan Layne et Rich McKay PALM BEACH, Floride (Reuters) - L'ancien président américain Donald Trump a déclaré mardi soir être victime d'une ingérence électorale, quelques heures après avoir été formellement inculpé par un tribunal de New York pour des paiements effectués à deux femmes lors de la campagne électorale de 2016. "Je n'aurais jamais pensé que quelque chose de ce genre puisse arriver en Amérique", a déclaré Donald Trump à ses partisans rassemblés à son domicile floridien de Mar-a-Lago. "Le seul crime que j'ai commis est d'avoir défendu courageusement notre pays contre ceux qui cherchent à le détruire." Donald Trump a plaidé mardi devant un tribunal de New York non coupable de 34 chefs d'accusation le visant pour falsification de registres, les procureurs reprochant à l'ancien président américain d'avoir violé des lois électorales en payant deux femmes pour leur silence sur des relations sexuelles avec lui. L'ancien président américain s'en est pris au procureur Alvin Bragg, qui a établi le dossier d'accusation, de lui en vouloir "avant même de rien savoir de moi". Il a estimé que le juge en charge du dossier, Juan Merchan, était "un juge qui déteste Trump". Donald Trump a passé en revue les différentes affaires judiciaires le concernant, de celle portant sur des documents classés confidentiels emportés à Mar-a-Lago après son départ de la Maison blanche en 2021, à l'affaire d'ingérence électorale dont il fait l'objet dans l'Etat de Géorgie depuis l'élection présidentielle de 2020. L'ancien président a déclaré que l'enquête sur les documents classés confidentiels était menée par un "procureur spécial fou", en faisant référence au procureur Jack Smith. Donald Trump a annoncé en novembre être candidat à l'élection présidentielle de l'an prochain pour empêcher le démocrate Joe Biden, victorieux à ses dépens en 2020, d'obtenir un second mandat. "Il s'agit d'une ingérence massive dans les élections à une échelle jamais vue", a déclaré Donald Trump. (Reportage Nathan Layne et Rich McKay à Palm Beach, rédigé par Steve Holland; version française Camille Raynaud)