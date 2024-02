Donald Trump demande à la Cour suprême de statuer sur son immunité

WASHINGTON, 12 février (Reuters) - Donald Trump a demandé lundi à la Cour suprême des États-Unis de statuer sur l'immunité pénale dont il affirme bénéficier pour s'éviter un procès sur sa tentative d'annulation des résultats de l'élection présidentielle de 2020. Grand favori des primaires républicaines pour l'élection de novembre 2024, Donald Trump a demandé aux juges de la Cour suprême de suspendre la décision rendue au début du mois par la Cour d'appel fédérale du district de Columbia (Washington), qui a considéré qu'aucun ancien président ne pouvait se prévaloir d'une "immunité absolue". L'ancien président cherche par tous les moyens à empêcher ou au moins retarder la tenue d'un procès pour ses tentatives d'inverser le résultat de la présidentielle remportée par le démocrate Joe Biden, dont son rôle dans l'assaut lancé par ses partisans contre le Capitole le 6 janvier 2021. Le procureur spécial Jack Smith a lui-même demandé l'an dernier à la Cour suprême de statuer sur la demande d'immunité de Donald Trump, mais cette dernière - dont trois des neuf juges ont été nommés par l'ancien président républicain - a préféré attendre que la justice fédérale se prononce en premier. Ce délai a contraint au report sine die du procès qui devait s'ouvrir le 3 mars. (Reportage de John Kruzel, version française Tangi Salaün)