Donald Trump considéré responsable de fraude avant un procès civil à New York













par Jonathan Stempel et Karen Freifeld NEW YORK, 26 septembre (Reuters) - Donald Trump et son entreprise familiale ont été déclarés mardi responsables de fraude par un juge new-yorkais dans le cadre d'une affaire portée devant la justice civile par la procureure générale de l'Etat américain qui accuse l'ex-président d'avoir artificiellement gonflé ses revenus et biens. La décision du juge Arthur Engoron, à Manhattan, marque un revers quasi-total pour l'ancien locataire de la Maison blanche, grand favori dans la course à l'investiture du Parti républicain pour l'élection présidentielle de novembre 2024. Il est désormais vraisemblable que le procès devant débuter lundi prochain serve essentiellement à déterminer le montant des dommages que Donald Trump et ses coaccusés devront verser. Par ailleurs, le juge Engoron a aussi ordonné l'annulation de certificats d'affaires attribués à la Trump Organization, sanctionnant par ailleurs des avocats de Donald Trump pour avoir contribué au comportement "tapageur" de celui-ci et présenté des arguments de défense "grotesques". Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès des avocats de Donald Trump et des autres accusés. Letitia James, la procureure de l'Etat de New York, a engagé en septembre 2022 des poursuites judiciaires contre Donald Trump, accusant ce dernier, certains de ses enfants et la Trump Organization d'avoir menti pendant des années sur la valeur de biens et sa fortune personnelle afin de bénéficier de prêts bancaires et de contrats d'assurance favorables. Elle a déclaré par le passé que Donald Trump aurait gonflé sa fortune personnelle de plus de 2 milliards de dollars dans des documents financiers annuels transmis à des banques et des assureurs. Il aurait aussi volontairement surévalué la valeur de biens immobiliers, dont sa résidence floridienne de Mar-a-Lago. D'après le juge Engoron, la procureure a établi la responsabilité de Donald Trump dans les fausses valorisations de plusieurs propriétés immobilières. Cette décision intervient trois mois après qu'un cour d'appel new-yorkaise a estimé qu'il y avait prescription pour une partie de la plainte de Letitia James, Donald Trump déclarant alors que cela signifiait la fin de cette affaire. La procureure a assuré qu'elle pourrait prouver ses accusations lors d'un procès. (Reportage Karen Freifeld, Jack Queen et Jonathan Stempel; version française Jean Terzian)