Donald Trump condamné à verser 83 M$ à la journaliste E. Jean Carroll pour diffamation

Crédit photo © Reuters

NEW YORK (Reuters) - Donald Trump a été condamné vendredi par un jury fédéral à verser 83,3 millions de dollars (76,75 millions d'euros) de dommages à la journaliste E. Jean Carroll pour diffamation. L'ancien président a annoncé sur sa plate-forme Truth Social qu'il contesterait cette décision en appel. Aujourd'hui âgée de 80 ans, E. Jean Carroll avait déposé plainte en novembre 2019 contre Donald Trump cinq mois après que ce dernier avait nié l'avoir violée dans la cabine d'essayage d'un grand magasin de Manhattan dans les années 1990. Elle réclamait au moins 10 millions de dollars pour préjudice moral et professionnel en affirmant que Donald Trump avait "ruiné" sa réputation de journaliste respectée. En mai dernier, saisi par une autre plainte, un jury avait déjà condamné l'ancien président à 5 millions de dollars de dédommagements pour agression sexuelle et diffamation. Lors du procès vendredi, Donald Trump a continué à nier connaître sa victime, dénonçant comme à son habitude une chasse aux sorcières, et quitté la salle d'audience au moment de la plaidoirie de l'avocate de E. Jean Carroll. (Jonathan Stempel, Luc Cohen, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)