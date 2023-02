Documents classés : Perquisitions à l'université du Delaware

16 février (Reuters) - Deux perquisitions ont été menées ces dernières semaines par le FBI à l'université du Delaware dans le cadre de l'enquête sur les documents classés retrouvés en possession du président américain Joe Biden, a rapporté mercredi CNN citant une source au fait du dossier. Les perquisitions ont été menées en coopération avec l'équipe juridique de Joe Biden, a précisé CNN. Des archives classifiées ont été retrouvées au domicile de Joe Biden, à Wilmington dans l'Etat du Delaware, et dans les locaux d'un cercle de réflexion à Washington où le président américain avait occupé un bureau lorsqu'il était le vice-président de Barack Obama. Joe Biden a fait don à l'université du Delaware de documents datant de son mandat de sénateur du Delaware entre 1973 et 2009, selon le site internet de l'institution. CNN a indiqué que les enquêteurs avaient retrouvé des documents qui ne semblaient pas être classés, ajoutant que ces derniers étaient actuellement examinés par le FBI. La Maison blanche s'est refusée à tout commentaire. Ni le département de la Justice, ni l'université du Delaware n'ont répondu à des demandes de commentaires. (Reportage Costas Pitas, avec la contribution de Dan Whitcomb et Jeff Mason; version française Camille Raynaud)