Djokovic s'est fait peur, nuit mitigée pour les Français

Novak Djokovic peut souffler, le Serbe a été accroché cette nuit par la pépite danoise Rune en perdant un set. Le n°1 mondial s'est finalement imposé en 4 manches (6-1/6-7/6-2/6-1). Alexander Zverev, tête de série n°4 passe lui aussi au second tour en disposant plus facilement de Sam Querrey en 3 sets (6-4/7-5/6-2). La surprise de la nuit vient de l'élimination de Pablo Carreno Busta, n°9 du tournoi qui s'incline face à l'Américain Maxime Cressy en 5 manches (5-7/4-6/6-1/6-4/7-6).

Du côté des tricolores, les seules éclaircies sont à mettre à l'honneur de Corentin Moutet et Gaël Monfils, victorieux respectivement de l'Italien Travaglia (6-4/7-5/7-6) et de l'Argentin Coria (6-3/6-2/6-2). Lucas Pouille lui n'a pas réussi à se défaire de l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas en 5 manches ( 1 - 6 /7-5 /7-5 /5-7 /6-4). Jérémy Chardy quant à lui s'est fait éliminé contre l'Italien Berrettini, tête de série n°6 du tournoi en 3 sets (6-7/6-7/3-6).