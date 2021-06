Djokovic fait tomber Nadal dans un match de légende

par Arthur Cremers (iDalgo)

Pour leur 58ème rendez-vous, Novak Djokovic et Rafael Nadal n'ont pas déçu. Plus que ça, ils ont écrit une nouvelle page de leur histoire commune, à Roland-Garros cette fois. Débuté à 19h, le match a vite semblé prendre la direction du dernier affrontement entre les deux hommes au même endroit en octobre dernier. Mené 5-0, Djokovic est revenu mais a encaissé le premier set (6-3). La fin de cette première manche l'a malgré tout relancé et la deuxième a tourné en sa faveur sur le même score. C'est alors que l'affrontement est entré dans une autre dimension. Les deux hommes ont perdu leur service tour à tour et le Serbe, alors qu'il servait pour le gain du troisième set, a vu le Roi Nadal surgir de nulle part. Jeu décisif. Ce dernier a été empoché par le numéro 1 mondial et l'Espagnol ne s'en est jamais remis. D'une intensité folle sur tous les échanges, ce duel aura eu raison du maître des lieux. Rafa' n'a pas eu les armes physiques et mentales pour revenir. Score final 3-6/6-3/7-6(4)/6-2 dans une demi-finale marquée par la dérogation accordée au public parisien pour assister à la fin du match. Novak Djokovic aura l'occasion d'écrire un peu plus sa légende dimanche en finale, face à Stefanos Tsitsipas.