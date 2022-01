Djokovic confirme qu'une 'erreur' a été faite dans sa déclaration de voyage en Australie

MELBOURNE (Reuters) - Novak Djokovic a publié mercredi un communiqué détaillant les raisons pour lesquelles il ne s'était pas placé en isolement après avoir été testé positif au COVID-19 en décembre, et dans lequel il déclare que son agent a fait une erreur en remplissant sa déclaration de voyage en Australie.

La publication de ce communiqué intervient alors que le ministre australien de l'Immigration, Alex Hawke, envisageait d'annuler le visa du numéro un mondial de tennis après une controverse concernant la validité d'une dérogation médicale à la double vaccination - requise pour entrer sur le territoire australien - présentée par le tennisman serbe à son arrivée à Melbourne.

"Je tiens à souligner que j'ai fait de mon mieux pour m'assurer de la sécurité de tout le monde et de ma conformité aux obligations de tests", a indiqué Novak Djokovic dans le communiqué publié sur son compte Instagram.

Concernant les questions relatives à sa déclaration de voyage en Australie, dans laquelle il devait indiquer s'il avait voyagé dans les 14 jours précédant son arrivée en Australie, le joueur a déclaré que son agent avait accidentellement coché la mauvaise case du formulaire.

"Il s'agit d'une erreur humaine qui n'était certainement pas délibérée", a déclaré Novak Djokovic. "Nous vivons des temps difficiles, une pandémie mondiale, et parfois, des erreurs peuvent se produire."

Le tennisman serbe a également présenté des excuses pour avoir donné une interview au journal l'Équipe et avoir participé à une séance photo le 18 décembre, un jour après avoir été testé positif au COVID-19.

Il a toutefois nié les informations rapportées par les médias, selon lesquelles il se savait contaminé alors qu'il participait la veille à un événement à Belgrade durant lequel il a remis des prix à des enfants.

"J'étais asymptomatique et je me sentais bien, et je n'ai reçu le résultat d'un test PCR qui s'est avéré positif qu'une fois cet événement terminé", a indiqué le joueur, ajoutant que le test antigénique qu'il avait effectué avant l'événement était négatif.

Novak Djokovic se trouve à Melbourne pour participer à l'Open d'Australie. Il s'était vu refuser jeudi l'entrée dans le pays faute de pouvoir apporter la preuve de sa vaccination contre le COVID-19.

(Reportage Sonali Paul; version française Camille Raynaud)