Dix ressortissants français tués en Israël et 18 disparus dont des enfants-Borne

Dix ressortissants français tués en Israël et 18 disparus dont des enfants-Borne













Crédit photo © Reuters

(Reuters) - La Première ministre Elisabeth Borne a déclaré mercredi que dix ressortissants français ont été tués dans les attaques menées en Israël par le groupe palestinien du Hamas qui a fait plus de 1.200 morts, et 18, dont plusieurs enfants, sont toujours portés disparus. "Aujourd'hui je pense aux victimes et j'exprime la compassion de la France à leurs familles et à leurs proches. Alors que le bilan vient une nouvelle fois de s'alourdir, je veux avoir un mot particulier pour nos dix ressortissants décédés et les 18 dont nous sommes sans nouvelles", a déclaré a la cheffe du gouvernement qui ouvrait la séance de questions au gouvernement au Sénat. "Je veux avoir une pensée particulière pour les victimes françaises (en Israël) et pour nos compatriotes disparus, dont la situation est extrêmement préoccupante. Parmi eux, plusieurs enfants, probablement enlevés." "Dans ce moment tragique, je sais l'émotion et l'angoisse qui saisissent les Français vivant en Israël et les franco-israéliens. Nous sommes en lien avec eux et nos services diplomatiques mettent tout en oeuvre pour les accompagner." (Rédigé par Kate Entringer)