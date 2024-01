Dix-huit morts dans des tirs de missiles russes sur Kyiv et Kharkiv

par Olena Harmash et Pavel Polityuk KYIV (Reuters) - De nouvelles salves de missiles russes tirés mardi contre différentes villes à travers l'Ukraine ont fait 18 morts et plus de 130 blessés, a déclaré dans la soirée le président ukrainien Volodimir Zelensky, alors qu'un précédent bilan des autorités locales faisait état de quatre morts et environ 60 blessés. S'exprimant dans une allocution vidéo quotidienne, le dirigeant a indiqué que plus de 200 sites ont été frappés par la Russie, dont 139 logements. Les frappes ont principalement visé la capitale Kyiv, la capitale et Kharkiv, la deuxième ville du pays, dans le Nord-Est, où des représentants ont déclaré que huit personnes ont été tuées dans une frappe russe contre un bâtiment résidentiel. Plusieurs dizaines de personnes ont aussi été blessées à Kharkiv, selon la police et le gouverneur régional Oleh Synehoubov. Le maire de la ville, Ihor Terekhov, avait déclaré plus tôt dans la journée que les secouristes fouillaient les décombres de trente immeubles d'habitation atteints par les frappes. Un gazoduc ayant également subi des dommages est en cours de réparation, a déclaré la compagnie publique Naftogaz. A Kyiv, 20 personnes dont trois enfants ont été blessées par des frappes sur trois quartiers de la ville, a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitschko. Une personne est entre la vie et la mort et plusieurs appartements ont pris feu. Les correspondants de Reuters dans la capitale ukrainienne ont fait état de plusieurs séries d'explosions dans et autour de la ville. Une personne a également péri dans une frappe à Pavlohrad, dans le sud-est du pays, selon le gouverneur régional. L'armée de l'air ukrainienne a dit avoir détruit 21 missiles sur 41 tirés par la Russie. Dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, des infrastructures stratégiques ont été endommagées par une frappe sur la ville de Chostka. (Avec Dan Peleschuk et Gleb Garanich; Jean-Stéphane Brosse pour la version française, édité par Jean Terzian)