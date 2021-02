Dix hackers arrêtés pour le vol de 100 millions de dollars en cryptomonnaies, annonce Europol

Crédit photo © Reuters

AMSTERDAM (Reuters) - Europol, agence européenne de police judiciaire, a annoncé mercredi l'arrestation de dix pirates informatiques soupçonnés d'avoir dérobé 100 millions de dollars (82 millions d'euros) en cryptomonnaies à des célébrités aux Etats-Unis après avoir eu accès à leurs téléphones portables.

"Les attaques orchestrées par ce groupement criminel ont visé des milliers de victimes en 2020, parmi lesquelles des 'influenceurs' célèbres sur internet, des stars du sport, des musiciens et leurs familles", a déclaré l'agence dans un communiqué publié sur son site.

Huit personnes ont été arrêtées mardi à l'issue d'une enquête lancée au printemps 2020 et menée par les polices du Royaume-Uni, des Etats-Unis, de Belgique, de Malte et du Canada, en coordination avec Europol. Deux autres hackers avaient été arrêtés précédemment à Malte et en Belgique, a précisé Europol.

La fraude employée, connue sous l'expression anglaise de "SIM swapping" ou permutation de SIM, consiste à prendre le contrôle d'un téléphone puis de ses comptes et applications en modifiant les mots de passe.

(Toby Sterling; version française Jean-Stéphane Brosse, édité par Blandine Hénault)